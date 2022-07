Nitrianska nemocnica využíva nové spôsoby liečby Parkinsonovej choroby

Nitra 4. júla (TASR) - Nitrianska fakultná nemocnica začala využívať na liečbu Parkinsonovej choroby nové metódy. Majú pomôcť pacientom, ktorým už nezaberajú tabletky. Parkinsonova choroba patrí medzi neurodegeneratívne ochorenia mozgu, ktoré je spôsobené skorším starnutím mozgových buniek.



"Pri optimálnom nastavení na liečbu tabletkami sa majú pacienti s týmto ochorením pomerne dlhú dobu dobre. Postupne však potrebujú stále vyššie dávky liekov s vyššou frekvenciou. Preto sa pre pokročilé štádiá ochorenia využíva takzvaná hlboká mozgová stimulácia, apomorfínová pumpa a duodopová pumpa," uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.



Ako pripomenula, tento typ liečby pokročilej Parkinsonovej choroby bol donedávna doménou len univerzitných pracovísk. "Ale v júni tohto roku sa tímu neurológov z nitrianskej nemocnice pod vedením prednostu kliniky Gabriela Hajaša podarilo liečiť duodopovou pumpou prvú pacientku. Ide o 81-ročnú ženu, ktorá trpí na pokročilú Parkinsonovu chorobu už niekoľko rokov a konvenčná perorálna liečba už nemala efekt," povedala Kubinec.



Ako vysvetlil lekár Branislav Veselý, ktorý pacientku lieči, spomínaná terapia spočíva v zavedení tenkej sondy cez brušnú dutinu do žalúdka až do tenkého čreva. "Následne sa napojí externá pumpa, ktorá dodáva kontinuálnu dávku levodopy do tenkého čreva a tak výrazným spôsobom zlepší symptómy pokročilej Parkinsonovej choroby. Na tejto terapii sa okrem neurológov podieľal aj tím gastroenterologickej ambulancie pod vedením Tomáša Štrpku. Nitrianska neurologická klinika sa týmto zaradila medzi popredné slovenské pracoviská a pacienti z nášho regiónu už nemusia cestovať za liečbou do Bratislavy," uviedol Veselý.