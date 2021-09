Vznik Krajskej organizácie cestovného ruchu v Nitre sa odkladá

Nitra 3. septembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už niekoľko mesiacov pracuje na založení Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR). Jej vznik sa však po augustovom rokovaní krajského zastupiteľstva odkladá na neurčito. Poslanci sa najskôr nezhodli na mene jej riaditeľa a napokon nedokázali schváliť ani vypísanie nového výberového konania na túto funkciu.



Prvé výberové konanie prebehlo pred niekoľkými týždňami. O funkciu riaditeľky KOCR sa uchádzala jediná kandidátka. Odborníčka na cestovný ruch z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predložila projekt a podľa viacerých poslancov splnila všetky podmienky. „Členovia komisie z koalície Smer-SD, SNS a Mosta-Híd nás prehlasovali a odmietli vymenovať do funkcie erudovanú odborníčku napriek tomu, že splnila všetky potrebné kritériá a žiadny iný kandidát nebol,“ skonštatoval krajský poslanec Daniel Balko (Pravicová koalícia).



Podľa jeho slov tak bol zablokovaný vznik KOCR v čase, keď sa rozhoduje o novom využití európskych fondov. "My nutne potrebujeme mať inštitúciu, ktorá by dokázala spojiť záujmy v cestovnom ruchu v NSK. Mala to byť KOCR, ktorá však nevznikla. Navyše sa nám podarilo získať pre Cyrilometodskú cestu certifikát Európskej kultúrnej cesty a práve prebieha súboj o to, kto bude národný koordinátor. Chceli sme, aby to bola práve KOCR. Pretože nefunguje, nebudeme môcť v kraji vstúpiť do týchto dôležitých procesov,“ skonštatoval Balko.



Podľa jeho slov je smutné, že do procesu, kde mala byť dôležitá odbornosť, vstúpila politika. „Politickým rozhodnutím sa stalo, že sa rozhodnutie odložilo na dlhé obdobie. NSK je v mnohých aspektoch posledný v rozvoji cestovného ruchu, preto v KOCR musia byť odborníci. Nemôžeme sa stále pozerať iba na to, či ide o člena tej správnej strany alebo nie,“ zdôraznil Balko.



Jeho slová podporili aj ďalší poslanci. „Našiel sa schopný kandidát, spĺňal všetky kritériá a nebol prijatý iba preto, lebo sa prihlásil sám,“ skonštatoval poslanec Jozef Stankovský (NEKA). „Prihlásil sa špičkový odborník, predložil projekt a my sme ho znova neprijali. Je to hanba,“ myslí si poslanec Ladislav Marenčák.



Podľa podpredsedníčky NSK Evy Antošovej (SMER-SD, SNS, Most-Híd) si za problémy so vznikom KOCR a výberom jej riaditeľa môžu poslanci sami, pretože celý proces zbytočne komplikujú. „Ja sa tu rok a trištvrte snažím, aby vznikla KOCR, ale pre nespokojnosť so zložením výberovej komisie alebo nespokojnosť s jej rozhodnutím sa naťahuje čas a my prichádzame o peniaze z eurofondov,“ uviedla.



Po neúspešnom prvom kole mali poslanci odsúhlasiť druhé výberové konanie na post riaditeľa KOCR. Napokon však vypísanie nového konania nepodporili dostatočným počtom hlasov. „Bol by som rád, keby sa poslanci skutočne normálne ľudsky a logicky dohodli, lebo toto je už trápne,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.