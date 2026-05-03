Nitrianska polícia realizuje akciu zameranú na vodičov motocyklov
Autor TASR
Nitra 3. mája (TASR) - Policajti v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) realizujú v nedeľu dopravnú akciu zameranú najmä na vodičov motocyklov, potrvá do 17.00 h. Aktivita reaguje na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, cieľom je zlepšiť bezpečnostnú situáciu na cestách v regióne. Polícia sa počas kontrol sústreďuje predovšetkým na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, spôsob jazdy a dodržiavanie zákazu požitia alkoholu a iných návykových látok.
