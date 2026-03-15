Nitrianska radnica už pripravuje mestské slávnosti
Autor TASR
Nitra 15. marca (TASR) - Nitrianska radnica už začala s prípravami celomestských slávností Nitra, milá Nitra. Ako informovala, konať sa budú od 3. do 5. júla.
Mesto sľubuje bohatý program plný tradícií, histórie, hudby a stretnutí. „Nitra ožije obľúbenými Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami na Cyrilo-metodskej ceste Rady Európy. Nitra, milá Nitra ponúkne podujatia pre všetky generácie. Podrobný program zverejníme čoskoro. Jeho súčasťou bude národná púť so slávnostnou omšou, koncerty, jarmok a množstvo sprievodných podujatí, ktoré vytvárajú jedinečnú atmosféru letnej Nitry,“ informoval magistrát.
Mestský úrad už vyzval remeselníkov a trhovníkov, aby sa prihlásili na podujatie a stali sa jeho súčasťou. „Okrem predajných stánkov hľadáme aj zaujímavé workshopy a ukážky pre návštevníkov. Najmä dobové remeslá, historické témy či aktivity inšpirované obdobím Veľkej Moravy a staroslovanskou kultúrou. Radi privítame tvorcov, ktorí dokážu návštevníkom priblížiť históriu zážitkovou formou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu Mestské trhy Nitra. Žiadosti je potrebné zaslať do 31. marca do 12.00 h,“ doplnila radnica.
