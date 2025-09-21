< sekcia Regióny
Nitrianska škola, ktorá vychovala medailistku, otvorila nový ovál
Odovzdávanie atletického oválu sa nieslo v znamení osláv bronzovej medaily Emmy Zapletalovej z Majstrovstiev sveta v atletike v Tokiu.
Autor TASR
Nitra 21. septembra (TASR) - Na Spojenej škole na Slančíkovej v Nitre pribudol nový atletický ovál. Slúžiť bude žiakom školy, športovým talentom a športovej verejnosti, ale aj na podporu mládeže so zdravotným znevýhodnením, informoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Odovzdávanie atletického oválu sa nieslo v znamení osláv bronzovej medaily Emmy Zapletalovej z Majstrovstiev sveta v atletike v Tokiu. Čerstvá medailistka je bývalou študentkou športového gymnázia a odchovankyňou atletického oddielu, ktorý pôsobí na Spojenej škole.
Atletický ovál vznikol ako spoločné dielo Slovenského atletického zväzu, Nitrianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa a Spojenej školy. Samosprávny kraj sa na investícii podieľal sumou 488.249 eur.
Prvou časťou projektu Vráťme telesnú kultúru a šport na školy je tartanová dráha dlhá 400 metrov so šiestimi dráhami. Ďalšie sektory sú určené pre vrh guľou, hod diskom, skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi a skok do výšky.
Odovzdávanie atletického oválu sa nieslo v znamení osláv bronzovej medaily Emmy Zapletalovej z Majstrovstiev sveta v atletike v Tokiu. Čerstvá medailistka je bývalou študentkou športového gymnázia a odchovankyňou atletického oddielu, ktorý pôsobí na Spojenej škole.
Atletický ovál vznikol ako spoločné dielo Slovenského atletického zväzu, Nitrianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa a Spojenej školy. Samosprávny kraj sa na investícii podieľal sumou 488.249 eur.
Prvou časťou projektu Vráťme telesnú kultúru a šport na školy je tartanová dráha dlhá 400 metrov so šiestimi dráhami. Ďalšie sektory sú určené pre vrh guľou, hod diskom, skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi a skok do výšky.