Nitrianska SPU je opäť najudržateľnejšou slovenskou univerzitou

Nitra 18. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa stala za rok 2023 najudržateľnejšou slovenskou univerzitou. Podľa slov Márie Pietovej z SPU si tak udržala svoje prvenstvo a v globálnom umiestnení poskočila o 56 miest.



Celosvetový rebríček UI GreenMetric World University Rankings za rok 2023 bol zverejnený začiatkom decembra. SPU sa podľa neho globálne umiestnila na 178. mieste, pričom bolo do hodnotenia zahrnutých viac univerzít ako v roku 2022. "Zlepšenie reflektuje naše opatrenia v oblasti udržateľnosti, konkrétne zabezpečenie dodatočných udržateľných energetických zdrojov, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, energie a tepla," uviedla Hana Zach z Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality na SPU v Nitre.



Podľa jej slov k umiestneniu SPU v rebríčku prispela aj rekonštrukcia plaveckého bazéna s významnou úsporou energie, vylepšenie organizácie nakladania so separovaným odpadom a zakúpenie prvého vozidla na elektrický pohon, ktorý operuje v areáli SPU. "V neposlednom rade je to aj organizovanie aktivít v oblasti udržateľnosti, do ktorých je zapojená nielen akademická obec, ale aj verejnosť," doplnila Zach.



SPU sa na hodnotení UI GreenMetric zúčastňuje od roku 2018. Doteraz vždy obhájila prvú pozíciu v rámci Slovenska i popredné miesta v priestore V4. "Napríklad v aktuálnom hodnotení 2023 sme sa v rámci V4, na ktorom sa zúčastnilo 37 univerzít, umiestnili na šiestom mieste," uviedla Zach.



Rebríček UI GreenMetric World University Rankings aktuálne zahŕňa 1183 univerzít z 84 krajín, v roku 2022 bolo v hodnotení 1050 univerzít z 85 krajín sveta. Hodnotí sa v ňom výkonnosť univerzít v oblasti udržateľnosti, odráža ich úsilie pri znižovaní ekologickej stopy a zabezpečenie vzdelávania a výskumu v oblasti udržateľnosti. "Hodnotenie je založené na environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti. Zahrňuje ukazovatele infraštruktúry, energetiky a zmeny klímy, nakladanie s odpadmi, vodou a je v ňom zahrnutá aj doprava, vzdelávanie a výskum," dodala Pietová.