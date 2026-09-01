Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Regióny

Nitrianska Streda pripravuje revitalizáciu parku

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

V parku pribudne aj telocvičňa v prírode, pikniková lúka, mobiliár a verejné osvetlenie.

Autor TASR
Nitrianska Streda 1. septembra (TASR) - Verený park v Nitrianskej Strede v Topoľčianskom okrese prejde revitalizáciou. Obec už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa.

Ako uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), celkové náklady na projekt dosiahnu sumu takmer 550.000 eur s DPH. Revitalizácia počíta s vybudovaním nových chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou prác budú aj sadovnícke úpravy a výstavba krytého altánku.

V parku pribudne aj telocvičňa v prírode, pikniková lúka, mobiliár a verejné osvetlenie. „Podklad pre navrhnuté riešenie tvorí dendrologický prieskum s inventarizáciou jestvujúcich drevín s návrhmi zásahov a výrubov,“ informovala obec.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku