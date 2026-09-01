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Nitrianska Streda pripravuje revitalizáciu parku
V parku pribudne aj telocvičňa v prírode, pikniková lúka, mobiliár a verejné osvetlenie.
Autor TASR
Nitrianska Streda 1. septembra (TASR) - Verený park v Nitrianskej Strede v Topoľčianskom okrese prejde revitalizáciou. Obec už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa.
Ako uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), celkové náklady na projekt dosiahnu sumu takmer 550.000 eur s DPH. Revitalizácia počíta s vybudovaním nových chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou prác budú aj sadovnícke úpravy a výstavba krytého altánku.
V parku pribudne aj telocvičňa v prírode, pikniková lúka, mobiliár a verejné osvetlenie. „Podklad pre navrhnuté riešenie tvorí dendrologický prieskum s inventarizáciou jestvujúcich drevín s návrhmi zásahov a výrubov,“ informovala obec.
Ako uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), celkové náklady na projekt dosiahnu sumu takmer 550.000 eur s DPH. Revitalizácia počíta s vybudovaním nových chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou prác budú aj sadovnícke úpravy a výstavba krytého altánku.
V parku pribudne aj telocvičňa v prírode, pikniková lúka, mobiliár a verejné osvetlenie. „Podklad pre navrhnuté riešenie tvorí dendrologický prieskum s inventarizáciou jestvujúcich drevín s návrhmi zásahov a výrubov,“ informovala obec.