Nitrianska súťaž Cineama predstaví tvorbu neprofesionálnych filmárov
Postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama je podľa organizátorov najstarším a najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.
Autor TASR
Nitra 15. marca (TASR) - V Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre sa opäť zídu neprofesionálni filmári na súťažnej prehliadke amatérskych filmov Cineama. Regionálne kolo 34. ročníka podujatia sa bude konať v priestoroch KOS. Ako stredisko informovalo, posledným termínom na prihlásenie súťažných prác je 15. apríl.
Postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama je podľa organizátorov najstarším a najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. „Určená je pre všetky vekové kategórie. Zapojiť sa môže každý, koho baví dokumentovať rôzne udalosti, filmuje, je autorom videoklipu, experimentu, animovaného alebo hraného filmu,“ uviedli organizátori.
Súťaž ponúka neprofesionálnym tvorcom filmových diel priestor na prezentáciu, ale aj konfrontáciu s odbornou i laickou verejnosťou. „Cineama pomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň im vytvára priestor na rozvoj ich tvorivosti i technickej zdatnosti,“ doplnilo KOS.
