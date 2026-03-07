< sekcia Regióny
Nitrianske biskupstvo navštívil albánsky korunný princ Leka II.
Autor TASR
Nitra 7. marca (TASR) - Nitrianske biskupstvo navštívil albánsky korunný princ knieža Leka II. Zoznámil sa s históriou Nitrianskeho hradu a priblížil históriu svojho rodu, ktorý je spojený s neďalekými Oponicami. Princ informoval aj o svojej úlohe súvisiacej s propagovaním Albánska v záujme rozvoja cestovného ruchu, informovalo Biskupstvo Nitra.
Súkromná návšteva kniežaťa symbolicky potvrdila historický význam Nitrianskeho biskupstva v dejinách a pootvorila dvere aj pre budúcu spoluprácu v záujme rozvoja turizmu medzi Slovenskom a Albánskom, skonštatoval nitriansky biskup Viliam Judák. Pripomenul, že od apríla začne letecká spoločnosť prevádzkovať pravidelné lety medzi Tiranou a Bratislavou a neskôr sa k nej pridá aj druhá.
Princ Leka II. (celým menom Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu) je súčasnou hlavou albánskej kráľovskej rodiny a následníkom albánskeho trónu. Narodil sa 26. marca 1982 v Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Je jediným vnukom kráľa Zoga I., ktorý bol jediným panovníkom moderného Albánskeho kráľovstva. Jeho manželkou bola kráľovná Geraldina (1915 - 2002), stará matka princa Leka II. Bola historicky prvou a jedinou kráľovnou Albáncov.
Narodila sa ako grófka Géraldine Apponyiová. Detstvo a mladosť prežila v Oponiciach v rodovom kaštieli Apponyiovcov. Hovorila plynule po slovensky a v dobovej tlači bola známa ako Biela ruža z Oponíc.
