Nitrianske biskupstvo obnovuje konanie bohoslužieb v hradnej katedrále

Nitra 3. novembra (TASR) – Nitrianske biskupstvo obnovuje konanie bohoslužieb v katedrále – Bazilike sv. Emeráma - na Nitrianskom hrade. Biskupský úrad zároveň pripomenul, že obrady sa budú konať pri dodržaní všetkých opatrení a hygienických zásad.



Na bohoslužbách sa tak môže zúčastniť maximálne šesť osôb vrátane kňaza. „Tí, ktorí sa ich chcú zúčastniť, sa musia vedieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonanom od 29. októbra do 1. novembra 2020. Preukázať sa môžu aj certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ vykonaného takisto v čase od 29. októbra do 1. novembra 2020,“ oznámilo biskupstvo.



Biskupský úrad zároveň pripomenul, že za rovnakých okolností sa môžu sláviť bohoslužby aj v iných kostoloch. „Budú však stále limitované počtom šiestich účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky,“ informovalo biskupstvo .