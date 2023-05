Nitrianske biskupstvo zrekonštruovalo budovu Veľprepoštského paláca

Nitra 19. mája (TASR) - Historická budova Veľprepoštského paláca pod Nitrianskym hradom prešla kompletnou obnovou. Po troch rokoch rekonštrukčných prác bola budova a jej priestory obnovené do podoby, ktorú mali pred bombardovaním počas druhej svetovej vojny, informovalo Biskupstvo Nitra. V predvečer liturgickej spomienky sv. Jána Nepomuckého 15. mája po prvýkrát celebroval nitriansky biskup Viliam Judák svätú omšu v priestoroch obnoveného paláca.



Veľprepoštský palác sa nachádza v Hornom meste na dolnom nádvorí za súsoším svätých Cyrila a Metoda. Dvojpodlažná rokokovo-klasicistická budova bola postavená v rokoch 1778 až 1780 na podnet cisárovnej Márie Terézie podľa projektu Franza Antona Hillebrandta. Za balustrádou stála jazdecká socha Márie Terézie z druhej polovice 18. storočia od neznámeho autora, ktorá tvorila súčasť budovy nitrianskeho veľprepoštstva.



Budova bola počas bombardovania Nitry v roku 1945 poškodená. Socha bola zničená, do predpokladanej podoby ju zreštauroval v roku 1992 akademický sochár Miroslav Černák. V súčasnosti je osadená v záhrade Grasalkovičovho paláca v Bratislave.



Budova Veľprepoštského paláca v Nitre bola bombardovaním natoľko poškodená, že v povojnovom období sa podarilo obnoviť len strednú časť prízemia. Biskupstvo Nitra prinavrátilo budove pôvodný vzhľad, ktorý zachytávali dobové fotografie.



Na balustráde sa opäť týči jazdecká socha Márie Terézie, urobené boli terénne a parkové úpravy okolia budovy a záhrady. Do miestností v interiéroch bol navezený nábytok a kancelárske zariadenie, ktoré začali využívať veľprepošt, pomocný biskup a zamestnanci biskupského úradu. V obnovených priestoroch nebude muzeálna expozícia, bude tam pôsobiť biskupský úrad a cirkevný súd, potvrdilo Biskupstvo Nitra.



Veľprepošt je hlavou sídelnej kapituly, čo je zoskupenie 12 kňazov, ktorí sú vymenovaní za kanonikov. Ich úlohou je pravidelne sa modliť a slúžiť spoločné sväté omše. Nitrianska sídelná kapitula je najstaršou v celej strednej a východnej Európe. Prvá písomná zmienka o nej je z roku 1006. Súčasným veľprepoštom Nitrianskej sídelnej kapituly je Štefan Vallo.