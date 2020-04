Nitrianske biskupstvo zriadilo telefonické linky pomoci a podpory

Nitra 1. apríla (TASR) - Nitrianske biskupstvo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku zriadilo telefónne linky, na ktorých budú kňazi poskytovať duchovnú pomoc a podporu. Telefónne čísla už biskupstvo zverejnilo na svojej webovej stránke aj na sociálnych sieťach. K dispozícii budú denne od 9. do 18. hodiny.



Linky sú jedným z príspevkov v rámci opatrení, ktoré prijal a schválil krízový štáb mesta Nitra na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu. „Na ňu doplatia zvlášť kresťanskí seniori, osamelí či chorí, ktorí sa ťažko zmierujú s tým, že pre prijaté opatrenia sa nemôžu dostať ani do kostolov. Na telefónnych linkách budú preto denne k dispozícii kňazi, ktorí budú pripravení viesť duchovné rozhovory s tými, ktorí budú cítiť potrebu porozprávať sa, aby sa im ľahšie znášali dni plné samoty, strachu či odlúčenia od spoločenstva cirkvi,“ informovalo biskupstvo.



Mesto Nitra popritom zriadilo aj linky, na ktorých budú volajúcim k dispozícii aj psychológovia, ktorých úlohou bude pomáhať pri riešení ich úzkostných stavov či jednoduchej potrebe komunikácie s niekým, kto ich vypočuje. „Zriadenie telefónnych liniek duchovnej pomoci a podpory je prejavom ľudskosti, kresťanskej solidarity, ale aj povinnosti cirkvi byť blízko pri tých, ktorí to v ťažkých chvíľach potrebujú,“ zdôraznilo nitrianske biskupstvo.