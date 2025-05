Nitrianske divadlá získajú od Nitrianskeho kraja nehnuteľnosti

Nitra 27. mája (TASR) - Dve nitrianske divadlá získajú od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) do svojej správy nehnuteľnosti, ktoré im umožnia vyriešiť viaceré dlhoročné problémy. Zámer odsúhlasili krajskí poslanci na svojom májovom rokovaní.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) dostane do správy celú budovu niekdajšieho Národného a roľníckeho domu, v ktorej sídli, no doteraz nemohlo využívať všetky jej priestory. Divadlo Andreja Bagara (DAB) zasa získa objekt na Kupeckej ulici v centre mesta. V ňom sú aktuálne umiestnení krajskí úradníci, no po dostavbe nového sídla NSK sa objekt uvoľní.



Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca sa tak vyrieši hneď niekoľko problémov. „DAB po rokoch získa priestory pre novú hereckú ubytovňu, ktorá kedysi sídlila v budove SDKS, no pre zlý technický stav je už dlhšie mimo prevádzky. SDKS si zasa scelí svoje priestory a bude mať potrebné zázemie,“ skonštatoval.



Rozhodnutie poslancov privítala aj riaditeľka DAB Veronika Moravčíková. „Naše divadlo pred rokmi prišlo o svoju legendárnu hereckú ubytovňu známu ako Kutlochy, ktorá bola v objekte SDKS. Snažili sme sa, aby sa nám tieto priestory vrátili, momentálne sú však vo veľmi zlom technickom stave a ťažko by sme na ich rekonštrukciu hľadali financie. Ubytovňu pre hercov a tvorcov inscenácií však nutne potrebujeme. Postupne dopĺňame repertoár DAB a oslovujeme renomovaných režisérov, ktorí nemôžu dochádzať, no potrebujú mať u nás zázemie. Toto je môj primárny záujem, a preto ma rozhodnutie krajských poslancov potešilo,“ vysvetlila Moravčíková.



Podľa krajského poslanca Daniela Balka sa rozhodnutím Zastupiteľstva NSK podarilo vyriešiť roky odkladaný problém. „Obe nitrianske divadlá získali vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vďaka čomu sa vyriešil dlhodobý majetkový spor medzi nimi. DAB získa nový objekt pre hereckú ubytovňu a SDKS získalo právo spravovať celú budovu, v ktorej sídli,“ skonštatoval Balko. „Aj logisticky je toto riešenie asi najlepšie. Verím, že tento dlhodobo neriešený problém bude základom dobrej spolupráce oboch divadiel,“ doplnil ho poslanec Ján Greššo.