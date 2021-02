Nitrianske kluby môžu žiadať o dotácie, mesto vyčlenilo 600.000 eur

Nitra 3. februára (TASR) – Športové kluby v Nitre môžu aj tento rok získať od mesta dotáciu na svoju činnosť. Radnica už zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré musia kluby podať najneskôr do 28. februára.



Mesto má na činnosť športovcov pripravených 600.000 eur. Túto sumu však ešte musí schváliť zastupiteľstvo na svojom rokovaní vo štvrtok 4. februára. "Okrem toho budeme schvaľovať dotácie, nielen pre šport, ale aj na kultúru, ochranu kultúrnych pamiatok, sociálnu oblasť a školstvo. Bude to v takej výške ako vlani, teda približne do jedného milióna eur. Veľmi ma teší, že sme napriek covidovým ťažkostiam a zníženým príjmom udržali tento štandard," uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Radnica má na prideľovanie dotácií pre športovcov vypracovaný bodovací systém, na základe ktorého sa prepočítava výška podpory, ktorú kluby od mesta napokon dostanú. "Podanie žiadosti neznamená automaticky nárok na dotáciu. Tá je riadne prepočítaná. Nastavili sme jasné pravidlá, takže vieme, že podporujeme športy, ktoré vychovávajú mládež a dorast, ktoré dosahujú kvalitné výsledky, určili sme, ktoré zo športov sú strategické... Okrem toho každý rok počúvame aj samotné kluby a pýtame sa, čo podľa nich treba vylepšiť, aby bol výpočet korektný. Myslím si, že sa naozaj blížime k optimálnemu výpočtu dotácií, na základe ktorého dostanú kluby to, čo im prináleží," vysvetlil Balko.



Ako zdôraznil, peniaze určené na dotácie nie sú jediným zdrojom, z ktorého sa šport v Nitre financuje. Ďalšie peniaze idú aj do športovej infraštruktúry, či na preplácanie energií v telocvičniach a ďalších športoviskách. "Na tieto účely sa už peniaze v rozpočte na rok 2021 vyčlenili. Mesto chce okrem toho čerpať aj deväťmiliónový úver, kde sú tiež prostriedky, ktoré chceme využiť na financovanie športovej infraštruktúry," dodal Balko.