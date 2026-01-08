Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
8. január 2026
Nitrianske komunálne služby spustili zber vianočných stromčekov

Na snímke dievča zdobí vianočný stromček. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Obyvatelia bytových domov môžu stromček vyložiť k stojisku smetných nádob alebo ho môžu odniesť do niektorého zo zberných dvorov NKS.

Nitra 8. januára (TASR) - Nitrianske komunálne služby (NKS) spustili vo štvrtok ekologický vývoz vianočných stromčekov. Vývoz potrvá do konca januára, informovalo mesto Nitra.

Obyvatelia bytových domov môžu stromček vyložiť k stojisku smetných nádob alebo ho môžu odniesť do niektorého zo zberných dvorov NKS. V rodinných domoch budú stromčeky vyvážané spolu s biologicky rozložiteľným odpadom podľa harmonogramu, stačí stromček postaviť k nádobe. Vianočné stromčeky môžu občania priniesť aj priamo do mestskej kompostárne. Služba je bezplatná pre obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre.

Všetky stromčeky musia byť odzdobené, bez kvetináčov, plastov a ozdôb, upozorňujú NKS. V kompostárni budú skompostované, hotový kompost si môžu občania zadarmo odobrať. Stromčeky nie sú určené na kŕmenie zvierat.
