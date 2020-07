Nitrianske kultúrne leto potrvá od júla až do polovice septembra

Nitra 5. júla (TASR) – Celomestské slávnosti Nitra, milá Nitra otvorili počas víkendu pod Zoborom program kultúrneho leta. To od júla do septembra prinesie na nitriansku pešiu zónu, Svätoplukovo námestie i do jednotlivých mestských častí množstvo rôznych podujatí.



Nitrianske kultúrne leto ponúkne aj tento rok všetky tradičné podujatia. „Sú medzi nimi napríklad Sviatok nového chleba v Dražovciach, Letné kino na Dieloch, Drumpoint s tancovačkou na pešej zóne, Hájovský kotlík v Párovských Hájoch, Janíkovský ohnivák, Chrenovský kotlík, Chrenovské stánky, Bažant Kinematograf, Street Food Track Fest i Flaam festival v Hideparku,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Ako pripomenula, organizátori Nitrianskeho kultúrneho leta mysleli aj na najmenších. Pripravili pre nich od 12. júla do 9. augusta Detské divadelné nedele. Provizórne pódiá majú byť pripravené v parčíku pri Divadle Andreja Bagara, na Borine, pri Kultúrnom centre na Zobore a na ďalších miestach. „Veľkým lákadlom budú opäť Nitrianske hody. Uskutočnia sa 15. augusta na Svätoplukovom námestí. Úspech zaznamenali už vlani, pri štarte obnoveného prvého ročníka. Nitrianske hody sa konali pôvodne od 18. storočia, v minulom režime sa zlúčili s dožinkami, no neskôr sa zrušili aj tie. Som rád, že sa nám túto tradíciu podarilo obnoviť,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.



Za kultúrnym letom urobia bodku septembrové podujatia. Podzoborské vinobranie je naplánované na 6. septembra, Športový deň bude na pešej zóne 11. septembra a tradičná Rozlúčka s letom na futbalovom ihrisku v Krškanoch sa bude konať 12. septembra. „Teší ma, že aj napriek náročným predošlým mesiacom sa nám podarilo pripraviť na leto bohatý kultúrny program, ktorý do centra mesta a do mestských častí prinavráti život a zábavu. Verím, že pripravené podujatia potešia všetky vekové kategórie a každý si v nich nájde niečo zaujímavé,“ dodal primátor Marek Hattas.