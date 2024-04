Nitrianske materské školy otvoria triedy so špeciálnymi potrebami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nitra 5. apríla (TASR) - Mesto Nitra vytvorí aj na budúci školský rok vo vybraných materských školách (MŠ) podmienky pre deti, ktoré potrebujú špeciálne výchovné a vzdelávacie metódy či zvláštne stravovanie. Ako uviedla radnica, špeciálne potreby detí bude zabezpečovať šesť MŠ z celkového počtu 26 mestských škôlok.Pre deti s mentálnym postihnutím bude aj v budúcom školskom roku fungovať trieda v MŠ na Nábreží mládeže. "" informoval mestský úrad.Zápis detí do mestských materských škôl v Nitre bude prebiehať 6. a 7. mája. "" doplnil magistrát.Mestský úrad zároveň pripomenul, že na deti, ktoré do 31. augusta dosiahnu vek päť rokov, sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie. "" uviedla radnica. Ako takisto doplnila, právo na prijatie do materskej školy majú v školskom roku 2024/2025 deti, ktoré k 31. augustu 2024 dovŕšia vek štyri roky.