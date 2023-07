Nitrianske osvetové stredisko organizuje tvorivé workshopy aj v lete

Nitra 7. júla (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje ďalší zo série výtvarných workshopov. V rámci projektu Umenie pre každého ponúka neprofesionálnym umelcom zvládnutie základných výtvarných techník.



Ako uviedli organizátori, workshop venovaný tvorbe portrétu sa bude v priestoroch KOS konať 11. júla. "Zameraný bude na maľbu akrylom. Odborná lektorka účastníkov naučí, ako pracovať so živým modelom pri maľbe portrétu i to, ako zmerať a zachytiť proporcie vizovaním," uviedla Zdenka Smrečková z KOS.



Ako doplnila, účastníci si osvoja všeobecne platné a fungujúce pravidlá pri maľbe portrétu a spoznajú základné princípy pri práci s akrylom. "Naučia sa tiež pracovať so svetlom a priestorom vo výtvarnom diele. Inšpirujú sa aj dejinami umenia, konkrétne Paulom Cézannom," dodala Smrečková.