Nitrianske Pravno bude mať prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu

Nitrianske Pravno 10. septembra (TASR) - Samospráva Nitrianskeho Pravna (okres Prievidza) bude mať prehľad o tom, koľko komunálneho odpadu vyprodukujú obyvatelia. Každá domácnosť tam dostala nádobu na odpad s čipom. Projekt je zatiaľ v prechodnej fáze a do budúcna by mohol priniesť zníženie nákladov na vývoz odpadu, a tým i zníženie poplatku za komunálny odpad.



"Obec Nitrianske Pravno sa snaží pristúpiť k tomu, aby každý obyvateľ, ktorý vyprodukuje odpad, mal aj tento odpad zdokumentovaný. Aby sme pri každom obyvateľovi vedeli, koľko vyprodukuje odpadu," načrtla vo štvrtok pre TASR prednostka Obecného úradu v Nitrianskom Pravne Dagmar Matiašková Ferencová.



Z tohto dôvodu obec podľa nej pristúpila k zakúpeniu elektronickej evidencie odpadu, ktorej súčasťou je aj označenie kontajnerov tagmi. Tie potom dokážu prostredníctvom náramkov vysielať signál a priradia kontajner k platcovi dane za odpad.



Každá domácnosť v obci dostala vlastný kontajner s čipom, tento by mala vykladať na vývoz len v prípade, keď bude plný. V súčasnosti totiž ešte zberové vozidlá nie sú vybavené váhami na váženie odpadu. Samospráva preto zatiaľ prerátava množstvo odpadu z litrov na kilogramy.



Projekt by mal do budúcna znamenať i zníženie frekvencie vývozu odpadu, a tým menšie náklady pre obec za jeho odvoz na skládku. "Snažíme sa o to, aby obyvatelia čo najviac separovali, pretože za separovaný odpad obyvatelia neplatia. Platia len za komunálny odpad. Tento potrebujeme viac separovať, aby sme zvýšili mieru separácie v obci. Keď bude komunálny odpad v nižšom množstve, potom vieme znížiť aj poplatok," dodala Matiašková Ferencová.