Do letnej školy v Nitrianskom Pravne sa zapojilo približne 70 detí

Nitrianske Pravno 12. augusta (TASR) - Zážitkovou formou sa počas leta vzdeláva i približne 70 detí zo Spojenej školy v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza. Vo viacerých turnusoch žiaci prvého až deviateho ročníka absolvujú bádateľské, hudobno-pohybové či športové aktivity.



"V projekte letnej školy sme videli možnosť ponúknuť našim žiakom to, čo im počas dištančného vyučovania chýbalo asi najviac, a to praktické prepojenie vzdelávania a hravých aktivít, zážitkové učenie sa, spoločnosť kamarátov, rovesníkov a aktívny pohyb," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy Petra Drábiková.



Škola v spolupráci so Školským klubom detí, občianskym združením pre rozvoj fitness a koordinátorkou Zelenej školy pripravila dovedna päť cyklov letnej školy pre všetky vekové kategórie s rôznym zameraním, ktoré potrvajú do 21. augusta. "Činnosť letnej školy sa uskutočňuje prostredníctvom aktivít zameraných na rôzne vzdelávacie oblasti, prostredníctvom zážitkového vyučovania a rôznych didaktických hier na čerstvom vzduchu," priblížila Drábiková.



Pre menšie deti škola podľa jej slov pripravila bádateľské aktivity - čaro byliniek, spoznávanie hmyzu, hľadanie pokladu, výlety do prírody, hry pri vode, pohybové hry či detskú diskotéku. "V rámci letnej školy so športovým zameraním s názvom Olympijské hry, ich prípravy a realizácie, sme prichystali atletiku, cykloturistiku, súťaže, olympijské hry, v ktorých víťazí každý, kto sa zúčastní. Pre starších žiakov je pripravený bádateľský prírodovedný projekt zameraný na zážitkovú formu využiteľnosti chémie a biológie v praxi," doplnila.



Do letnej školy sa mohli deti prihlásiť od 10. júla. "Hoci mnoho detí už trávilo dovolenky s rodičmi a situáciu komplikoval nárast výskytu COVID-19 v okrese, podarilo sa nám otvoriť všetky cykly letnej školy a poskytnúť tak možnosť zmysluplného trávenia voľného času približne 70 deťom zo všetkých ročníkov," dodala Drábiková.