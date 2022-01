Nitrianske Pravno nahradí poškodené stromy na Dlhej ulici javormi

Nitrianske Pravno 21. januára (TASR) - Samospráva Nitrianskeho Pravna v okrese Prievidza pristúpila k revitalizácii zelene na Dlhej ulici. Aleju stromov na hlavnom cestnom ťahu na Martin a Žilinu vyrúbala pre ich zlý stav, na jar namiesto nich pribudnú nové javory.



"Na Dlhej ulici sme odstránili viac ako 40 stromov, ktoré boli staré a hlavne poškodené. V prvom rade išlo o javorovec jaseňolistý, ktorý sa považuje za invazívnu drevinu. Mali sme tu i odborníka zo štátnej ochrany prírody z Nitry, ktorý si bol tieto stromy osobne pozrieť na základe žiadosti o výrub," spomenul v piatok starosta Andrej Richter.



Táto drevina bola podľa neho nevhodnou do urbanistickej časti s frekventovanou vozovkou a blízkymi domami. "Strom mal medziročne veľké prírastky, často sa musel aj dvakrát do roka strihať, z čoho vznikali koruny nepekných tvarov, v minulosti sa nestrihal i odborne," priblížil s tým, že dreviny už nepôsobili esteticky a neplnili ani svoju environmentálnu funkciu. Okrem toho pôvodné stromy narúšali tamojšie inžinierske siete, prekážali i dopravnému značeniu.



"K vyrúbaniu javorovcov, briez i borovíc na ulici pristúpila obec na základe odporúčania komisie životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve," ozrejmil Richter.



Obec chce stromy podľa neho nahradiť jednoliatou alejou, ktorá bude z javora. S revitalizáciou časti Dlhej ulice začala ešte v uplynulom období, s ďalšou časťou plánuje pokračovať na jar tohto roka. "Mala by vzniknúť jednoliata pekná aleja, ktorá nebude náročná na údržbu. Stromy totiž vyšľachtili tak, že majú len niekoľkocentimetrový prírastok. Je dôležité, aby cesta bola oddelená zeleným pásom od domov, keďže ide o pamiatkovú zónu," dodal starosta.