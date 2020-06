V Nitrianskom Pravne pribudlo centrálne detské ihrisko

Nitrianske Pravno 5. júna (TASR) - Deti z Nitrianskeho Pravna (okres Prievidza) dostali ďalší priestor na trávenie voľného času. V multifunkčnom športovom areáli vybudovali centrálne detské ihrisko, do prevádzky ho obec spustila koncom mája.



Nové ihrisko sa nachádza v priestore multifunkčného športového areálu miestnej telovýchovnej jednoty a tvoria ho hracie komponenty určené pre deti od troch do 12 rokov. "Dlhé roky sa ignorovali hlasy mladých ľudí volajúce po výstavbe centrálneho ihriska v tichej a najmä bezpečnej lokalite. Mamičky mali doteraz možnosť využívať so svojimi deťmi len jediné ihrisko, ktoré sa v obci nachádzalo. Pôvodné ihrisko bolo nielen rokmi používania opotrebované, ale problematická bola aj jeho poloha v blízkosti parkovísk, miestnych komunikácií a predovšetkým hlavného dopravného ťahu prechádzajúceho obcou," spomenul starosta Andrej Richter.



Výstavbu detského ihriska podporilo sumou 6000 eur spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza, obec použila vlastné prostriedky v sume viac ako 5000 eur. Súčasťou prác bola aj úprava zelených plôch v blízkosti ihriska, výsadba živého plota na oddelenie parkoviska a úprava oplotenia.