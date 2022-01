Nitrianske školy sa zapoja do projektu SchoolFood4Change

Nitra 19. januára (TASR) – Materské a základné školy v Nitre sa zapoja do európskeho projektu SchoolFood4Change. Jeho cieľom je priniesť do školských jedální zdravé potraviny. Ako informovala nitrianska radnica, do projektu sa zapoja všetky škôlky a základné školy, ktoré majú vlastnú kuchyňu alebo výdajňu stravy.



„Budú ponúkať stopercentne zdravé a udržateľné školské stravovanie,“ uviedol mestský úrad. Cieľom projektu SchoolFood4Change je vzdelávanie detí v oblasti stravovania a výživy a tiež zvýšenie kvality školského stravovania vzdelávaním kuchárov, diétnych sestier a školských koordinátorov. Má priniesť a otestovať aj nové postupy pre zadávanie verejných zákaziek na školské stravovanie.



Ďalšími krokmi bude prehodnotenie a následné zvýšenie kvality školského stravovania a zabezpečenie udržateľného a zdravého stravovania aj v inštitúciách, ako sú nemocnice či domovy dôchodcov.



Projekt je financovaný z európskeho programu Horizont 2020 a potrvá štyri roky. „Zapojených je doň 33 krajín Európskej únie vrátane Slovenska. Pridruženými slovenskými partnermi sú len dve samosprávy, Nitra a bratislavská mestská časť Rača. Hlavným koordinátorom projektu SchoolFood4Change je občianske združenie Skutočne zdravá škola,“ pripomenul nitriansky magistrát.