Nitrianske univerzitné dni ponúknu desiatky podujatí

Nitra 10. apríla (TASR) - Druhá polovica apríla a začiatok mája bude v Nitre patriť vysokoškolákom. V poradí 22. ročník Nitrianskych univerzitných dní (NUD) ponúkne podľa organizátorov 50 podujatí.



NUD pravidelne organizujú Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom. Tento rok sa bude podujatie konať od 15. apríla do 8. mája. "Jeho cieľom je prezentácia oboch univerzít smerom k verejnosti," uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Univerzitné dni otvorí 15. apríla podujatie Art day. "Verejnosť a predovšetkým študenti a zamestnanci stredných škôl sa na ňom môžu oboznámiť s artefiletikou. Súčasťou bude aj charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia s názvom Hračka pre dieťa," informovala UKF.



V priebehu troch týždňov prinesú NUD aj rôznorodé podujatia zamerané na šport, kreativitu, získanie nových vedomostí a zábavu. "Program prinesie viaceré vedecko-odborné podujatia na tému životného prostredia a zodpovedného prístupu k prírode. Zamerané budú aj na podporu zdravia," povedal prorektor SPU pre komunikáciu a prax Pavol Findura.



Ako doplnil, program univerzitných dní ponúkne aj workshopy, ktoré predstavia trendy v robotike či spotrebiteľskom správaní. "Novinkou je napríklad diskusné fórum, ktoré sa zameria na účasť mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu, alebo Deň otvorených dverí v Environmentálnom centre SPU," doplnil Findura.



Tradičnou súčasťou podujatia bude Majáles SPU spojený so stavaním mája a vystúpením Folklórneho súboru Zobor. NUD ponúknu aj Kariérne dni SPU, súťaž o Kynologický putovný pohár SPU či Deň otvorených dverí u Sokoliarov sv. Svorada. "Pri príležitosti Dňa Zeme môžu záujemcovia navštíviť park Botanickej záhrady SPU. Záver podujatia bude patriť ŠPUKFEST-u a živým koncertom so špičkovými interpretmi," doplnili organizátori.