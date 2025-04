Nitrianske univerzitné dni ponúknu vedecké, kultúrne i športové akcie

Nitra 17. apríla (TASR) - Prelom apríla a mája bude v Nitre patriť vysokoškolákom. V poradí 23. ročník Nitrianskych univerzitných dní (NUD) prinesie na pôdu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU), Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) a do ulíc Nitry 62 akcií, ktorých cieľom je prezentácia univerzít smerom k verejnosti.



Ako uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, NUD odštartujú 23. apríla a potrvajú do 13. mája. „Program prinesie viacero vedecko-odborných podujatí zameraných na tému globálnych problémov životného prostredia, zodpovedného prístupu k prírode, podpory zdravia a výchovy k prevencii ochorení,“ informoval prorektor SPU pre komunikáciu a prax Pavol Findura.



Program ponúkne aj viacero noviniek. Medzi nimi je napríklad možnosť nahliadnuť do zákulisia Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, kde na záujemcov čaká potravinársky workshop zameraný napríklad na využitie jedlých kvetov či liečivých rastlín. „Zoznámia sa aj s pražením kakaových bôbov, kávy a výrobou obohatenej čokolády. Podujatie s ochutnávkou produktov z Potravinového inkubátora SPU priblíži rozdiely medzi alergiou a intoleranciou na potraviny,“ povedal Findura.



NUD ponúknu aj deň otvorených dverí v Envirocentre SPU, kde organizátori predstavia fyzikálny model koryta vodného toku, hydraulické žľaby, zelenú vegetačnú strechu, meteorologické stanice a ďalšie zaujímavosti. „Tradičnou súčasťou podujatia bude opäť Majáles SPU, spojený so stavaním mája, viazaním stužiek, majálesovou zábavou, ochutnávkou rôznych špecialít a vystúpením Folklórneho súboru Zobor,“ priblížila Chosraviová.



NUD prinesú aj viacero prednášok a diskusií na aktuálne témy. Na účastníkov čaká aj množstvo športových súťaží a turnajov, kvízov a testov zameraných na zábavu a kreativitu. Pre fanúšikov športu a športových hier je pripravený volejbalový, stolnotenisový a basketbalový turnaj, súťaž v malom futbale a plaveckých disciplínach. Pripravený je aj Zoborský beh i turistický výstup na Zobor.



Záujemcovia sa môžu tešiť i na Párty Bus a hudobný festival ŠPUKFEST v nitrianskom amfiteátri. „Snahou organizátorov je podporovať aj rozvoj sociálneho cítenia mladých ľudí. Preto do programu opäť zaradili aj tradičnú Univerzitnú kvapku krvi a charitatívnu zbierku Hračka pre dieťa určenú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodinám, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii,“ doplnila Chosraviová.