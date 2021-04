Nitrianske univerzitné dni sa tento rok budú konať v online priestore

Nitra 20. apríla (TASR) – Po minuloročnej prestávke sa v Nitre opäť budú konať tradičné Nitrianske univerzitné dni (NUD). Podujatie organizované Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF), Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU), mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom sa bude konať 26. apríla až 7. mája.



Aktuálny ročník NUD sa pre pandémiu nového koronavírusu bude konať v online priestore. „Prinesie prednášky a informácie o bezpečnosti potravín, prekladateľskej praxi, genetike, e-športe či hispánskej kultúre. Dovolia vám nahliadnuť do zákulisia Divadla Andreja Bagara v Nitre a sústredia sa aj na aktuálnu tému klimatických zmien v poľnohospodárstve,“ uviedla Tímea Kamenická z UKF.



Účastníci univerzitných dní sa budú môcť zapojiť aj do rôznych kvízov venovaných olympijským hrám, strave, či planéte Zem. „Spoločne so Slovenskými elektrárňami budú môcť zistiť svoju uhlíkovú stopu a vyhrať tablet. A aby sa len nesedelo, zo stoličky zdvihne účastníkov NUD tradičný Jarný beh Nitrou, cvičenie tabata, ale aj koncerty kapiel Malalata a Heľenine oči,“ dodala Kamenická.