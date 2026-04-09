Nitrianske univerzity pripravili spoločné univerzitné dni
Na účastníkov čaká vyše 80 zaujímavých podujatí, ktoré im poskytnú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti.
Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Desiatky podujatí pre študentov i verejnosť ponúkne 24. ročník Nitrianskych univerzitných dní (NUD). Pripravili ich Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, Študentský parlament UKF a Študentské centrum UKF, Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v spolupráci s mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a ďalšími partnermi. Tohtoročné NUD sa uskutočnia od 13. apríla a potrvajú do 12. mája, informovala Jana Černáková z UKF.
Na účastníkov čaká vyše 80 zaujímavých podujatí, ktoré im poskytnú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Súčasťou podujatia sú kultúrne, zábavné i hudobné akcie, vedomostné kvízy, športové súťaže, turnaje či osvetové podujatia. Záujemcovia sa môžu zúčastniť na prednáškach, prezentáciách, besedách, konferenciách, workshopoch, koncertoch, charitatívnych podujatiach, výstavách, festivaloch, premietaní filmu, turnajoch či zápasoch.
Rokmi overené a obľúbené podujatia v programe NUD doplnia akcie s kratšou tradíciou, ale aj úplné novinky. Program otvorí Poľovnícky kvíz v réžii SPU, záver univerzitných dní bude patriť Bye bye párty pod holým nebom, ktorú pripravuje UKF.
Študenti si v rámci podujatia zmerajú sily v behu, plávaní, vo futbale, volejbale či v stolnom tenise. Cestovateľské kino prenesie divákov do Indie, Umelecká kaviareň do sveta filmu a hudby. Nielen pre poľnohospodárov je určená prednáška s diskusiou Poľnohospodárstvo 21. storočia či podujatie Veda od A po T, ktoré ponúkne jedinečný pohľad do sveta potravinárstva, zdravia a výskumu prostredníctvom interaktívneho programu.
Chýbať nebudú tradičné Dni hispánskej kultúry, Univerzitná kvapka krvi, charitatívna zbierka Hračka pre dieťa, výstup na Zobor či typické študentské akcie ako ŠPUKFEST a Párty bus. Študenti sa tiež dozvedia, ako sa pripraviť na trh práce počas vysokej školy, alebo ako zvládať stres. Záujemcovia môžu navštíviť Artwavefest, charitatívny hudobno-umelecký festival, či výstavu Kvety pre Nitru, na ktorej svoje olejomaľby predstaví ukrajinská maliarka Júlia Tomesko.
Súčasťou programu bude aj stavanie mája, koncert študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF či účasť Folklórneho súboru Zobor na obľúbenom majálese.
Na účastníkov čaká vyše 80 zaujímavých podujatí, ktoré im poskytnú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Súčasťou podujatia sú kultúrne, zábavné i hudobné akcie, vedomostné kvízy, športové súťaže, turnaje či osvetové podujatia. Záujemcovia sa môžu zúčastniť na prednáškach, prezentáciách, besedách, konferenciách, workshopoch, koncertoch, charitatívnych podujatiach, výstavách, festivaloch, premietaní filmu, turnajoch či zápasoch.
Rokmi overené a obľúbené podujatia v programe NUD doplnia akcie s kratšou tradíciou, ale aj úplné novinky. Program otvorí Poľovnícky kvíz v réžii SPU, záver univerzitných dní bude patriť Bye bye párty pod holým nebom, ktorú pripravuje UKF.
Študenti si v rámci podujatia zmerajú sily v behu, plávaní, vo futbale, volejbale či v stolnom tenise. Cestovateľské kino prenesie divákov do Indie, Umelecká kaviareň do sveta filmu a hudby. Nielen pre poľnohospodárov je určená prednáška s diskusiou Poľnohospodárstvo 21. storočia či podujatie Veda od A po T, ktoré ponúkne jedinečný pohľad do sveta potravinárstva, zdravia a výskumu prostredníctvom interaktívneho programu.
Chýbať nebudú tradičné Dni hispánskej kultúry, Univerzitná kvapka krvi, charitatívna zbierka Hračka pre dieťa, výstup na Zobor či typické študentské akcie ako ŠPUKFEST a Párty bus. Študenti sa tiež dozvedia, ako sa pripraviť na trh práce počas vysokej školy, alebo ako zvládať stres. Záujemcovia môžu navštíviť Artwavefest, charitatívny hudobno-umelecký festival, či výstavu Kvety pre Nitru, na ktorej svoje olejomaľby predstaví ukrajinská maliarka Júlia Tomesko.
Súčasťou programu bude aj stavanie mája, koncert študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF či účasť Folklórneho súboru Zobor na obľúbenom majálese.