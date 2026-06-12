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Nitrianske zariadenia sociálnych služieb dostanú požiarnu signalizáciu

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Ilustrčaná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Elektrická požiarna signalizácia slúži na včasnú detekciu požiaru prostredníctvom senzorov, ktoré dokážu identifikovať riziko už v jeho počiatočnej fáze.

Autor TASR
Nitra 12. júna (TASR) - Viaceré zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v Nitrianskom kraji dostávajú novú požiarnu signalizáciu. Moderné systémy budú zaisťovať včasnú detekciu požiarneho nebezpečenstva. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), v uplynulých dňoch bola nainštalovaná nová signalizácii v ZSS Magnólia v Hurbanove v okrese Komárno.

„Ide o moderné systémy elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru. Zaistili sme tu kompletné riešenie bezpečnosti i nové protipožiarne uzávery,“ uviedol NSK.

Nové systémy sa aktuálne montujú aj v ZSS Clementia v Kovarciach v Topoľčianskom okrese, v ZSS Dunaj Kováčov v okrese Nové Zámky a v Levickom okrese v ZSS Domum Krškany a v ZSS Jeseň života v Leviciach. „Hotové by mohli byť postupne v priebehu leta,“ priblížil NSK.

Ako doplnil, elektrická požiarna signalizácia slúži na včasnú detekciu požiaru prostredníctvom senzorov, ktoré dokážu identifikovať riziko už v jeho počiatočnej fáze. Hlasová signalizácia tento systém dopĺňa tým, že v prípade nebezpečenstva poskytuje jasné a zrozumiteľné hlasové pokyny k evakuácii.
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