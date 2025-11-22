< sekcia Regióny
Nitrianskemu kraju sa nepáčia nízke investície štátu do dopravy
Podľa poslanca Martina Starzyka je dopravná infraštruktúra v NSK zúfalá.
Autor TASR
Nitra 22. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) patrí medzi regióny, na území ktorých bol zo strany štátu investovaný najmenší objem zdrojov do nadradenej cestnej infraštruktúry. Konštatuje sa to v informatívnej správe, o ktorej na svojom novembrovom zasadnutí rokovali krajskí poslanci.
Odbor dopravy na Úrade NSK okrem toho informoval, že podľa dostupných údajov patrí Nitriansky kraj spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom medzi dva regióny, na území ktorých nie je vybudovaná žiadna diaľnica. „NSK má tiež spolu s Košickým krajom najkratšiu dĺžku rýchlostných komunikácií na svojom území. Navyše je Nitra jediným sídlom kraja, ktoré nemá elektrifikovanú železničnú trať,“ pripomenul poslanec Iván Farkas. Upozornil tiež na stav riečnych prístavov, ktoré sa v NSK nachádzajú na Dunaji v Komárne a v Štúrove. „Viem, že sú nejaké dlhodobé rozvojové plány v komárňanskom prístave, ale konkrétne kroky zatiaľ nevidím. A v prístave v Štúrove nevidno celkom nič,“ doplnil Farkas.
Úrad NSK pripomenul, že štát pripravuje na území regiónu viaceré projekty na výstavbu rýchlostných ciest. Má ísť o cestu R3 v úseku Zvolen-Šahy, obchvat Šiah, úseky cesty R7 od Dolného Baru cez Zemné, Nové Zámky, Čaku až po Veľký Krtíš, obchvat Komárna, či rýchlostnú cestu R8 Nitra - Križovatka R2. „Tieto projekty sú však podľa zverejneného materiálu s názvom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry vo väčšine prípadov zaraďované na neskoršie obdobia a ich projekčná príprava postupuje veľmi pomalým tempom, alebo sa ani nezačala,“ skonštatoval Úrad NSK.
Podľa poslanca Martina Starzyka je dopravná infraštruktúra v NSK zúfalá. „Zistili sme, že niektoré EIA, napríklad v rámci R7 už stratili platnosť a niektoré boli dokonca zastavené. A k tomu sa v našom regióne pripravuje významná výrobná investícia spoločnosti Gotion InoBat Batteries v budúcom priemyselnom parku Šurany. Táto investícia prinesie nové pracovné miesta a rozvoj, no dôjde aj k výraznému nárastu dopravnej záťaže. Bez adekvátneho napojenia na nadradenú sieť tu vznikne nadmerný dopravný tlak. Je dôležité, aby výstavba rýchlostnej cesty R7 prebehla tak, aby bola sprevádzkovaná najneskôr v čase začatia výrobnej prevádzky v Šuranoch,“ zdôraznil Starzyk.
Zastupiteľstvo NSK napokon vo svojom uznesení vyzvalo vládu SR a Ministerstvo dopravy SR na urýchlené zabezpečenie pokračovania výstavby cesty R7 po Nové Zámky a Šurany. Zviazalo tiež Úrad NSK, aby zvolal rokovanie s predstaviteľmi NSK a ministerstva dopravy, na ktorom sa bude riešiť výstavba nadradenej dopravnej infraštruktúry na území Nitrianskeho kraja.
Ministerstvo dopravy SR pre TASR uviedlo, že úseky ťahu R7 Holice - Mliečany - Dolný Bar - Zemné - Nové Zámky sú v prípravnej fáze. „Keďže pred samotnou výstavbou nasleduje ešte niekoľko krokov v príprave, konkrétne termíny nevieme momentálne odhadnúť. Ministerstvo dopravy komunikuje s NSK a sme otvorení rokovaniam o možnosti výstavby či podpory investičných projektov pre rozvoj infraštruktúry v tomto regióne,“ povedala hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
