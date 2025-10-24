Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitrianski policajti budú využívať telové kamery

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Úlohou telových kamier má byť ochrana policajtov, ale aj verejnosti, pretože zvyšujú transparentnosť pri výkone policajnej činnosti.

Autor TASR
Nitra 24. októbra (TASR) – Príslušníci Mestskej polície (MsP) v Nitre budú počas hliadkovej činnosti využívať telové kamery. Ako informovala MsP, aktuálne disponuje piatimi zariadeniami, ktoré sú pripravené na použitie do výkonu služby.

Úlohou telových kamier má byť ochrana policajtov, ale aj verejnosti, pretože zvyšujú transparentnosť pri výkone policajnej činnosti. „Podľa platnej legislatívy je obecná polícia oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy priebehu jej činnosti alebo zákroku,“ uviedla MsP v Nitre.

Zároveň pripomenula, že policajt je na zaznamenávanie povinný ústne upozorniť osobu, voči ktorej je zákrok vedený. „A to v prípade, ak to situácia umožňuje. Telovú kameru musí policajt využívať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,“ doplnila MsP v Nitre.
