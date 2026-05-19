Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

Nitrianski policajti odhalili vodiča pod vplyvom drog

.
Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti zastavili a kontrolovali 38-ročného vodiča.

Autor TASR
Nitra 19. mája (TASR) - Policajti z nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Ten im následne aj vydal dávku bielej kryštalickej látky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti zastavili a kontrolovali 38-ročného vodiča vozidla Škoda Superb počas hliadkovej služby. Po predložení dokladov ho podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Následne ho vyzvali podrobiť sa skríningovému testu na zistenie drog v organizme, kde vyšiel pozitívny výsledok na metamfetamín.

Vodič po výzve policajtov vyložil na kapotu služobného auta sklenenú fajku a vrecko s bielou kryštalickou látkou. Uviedol, že ide o pervitín.

Policajti obmedzili muža na osobnej slobode. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Navyše vodič prišiel aj o vodičský preukaz.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko