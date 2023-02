Nitrianski poslanci hľadajú spôsob, ako regulovať zdieľané kolobežky

Nitra 27. februára (TASR) - Nitrianski mestskí poslanci hľadajú spôsob, ako regulovať prevádzku zdieľaných elektrických kolobežiek. Prekáža im, že často zostávajú pohodené na trávnikoch, prípadne po odstavení blokujú verejné komunikácie.



Viacerí poslanci upozornili aj na fakt, že mesto nemá z prevádzky kolobežiek žiadny príjem. "Dokážeme spoplatniť človeka, ktorý na mestskej tržnici predáva zeleninu, ale podnikateľa, ktorý zarába desaťtisíce, možno státisíce eur, necháme tak. Je to o ochote a donútení toho podnikateľského subjektu z hľadiska autority mesta, v ktorom chce fungovať, aby to robil za určitých pravidiel. Legislatíva to dovoľuje," skonštatoval mestský poslanec Igor Kršiak.



Pracovníci mestského úradu však pripomínajú, že prevádzkovatelia zdieľaných kolobežiek nemajú na verejnom priestranstve umiestnené fyzické parkoviská, ale využívajú virtuálne stojiská. "Tieto podľa súčasne platnej právnej úpravy nemôžu byť predmetom zdanenia," upozornil úrad. Podľa vedúceho odboru miestnych daní a poplatkov Vladimíra Petríka by bolo možné vyberať poplatky iba za stojiská, ktoré by reálne zaberali verejné priestranstvo. "Ďalším problémom je, že tomu človeku, ktorý ide na kolobežke, nemôžeme zakázať, aby ju odstavil, kde chce. Ak dodrží všetky právne predpisy, napríklad, že nechá voľné miesto pre chodcov, tak mu nevieme zabrániť v tom, aby kolobežku nenechal kdekoľvek odstavenú," doplnil vedúci odboru dopravy Matúš Maruniak.



Podľa Kršiaka platná legislatíva umožňuje regulovať prevádzku zdieľaných kolobežiek a mesto by malo hľadať spôsoby, ako ju využiť. "Sú tu zákonné a právne dôvody na to, aby sme túto činnosť začali konečne regulovať. Žiadam vedenie mesta, aby sme vyvolali stretnutie s operátormi a aby sme sa bavili o tom, čo je a čo nie je priechodné. Ja netrvám na tom, aby sme za každú cenu zdaňovali tieto subjekty. Môžeme to riešiť formou nájomných zmlúv, možno aj za symbolické nájomné, ale netvárme sa, že toto je podnikateľská skupina, ktorú máme zvýhodňovať na úkor kohokoľvek iného v meste," zdôraznil.



Podľa viceprimátora Petra Mezeia sa radnica snaží s prevádzkovateľmi kolobežiek komunikovať. Ako doplnil, vo viacerých lokalitách sa situácia postupne zlepšuje. "Boli už nejaké stretnutia týkajúce sa miest, kde by sa vyhradili miesta na parkovanie kolobežiek. Myslím, že v tejto veci už došlo k istému zlepšeniu. Minimálne v centre mesta evidujem, že kolobežky sú primárne odstavované v určitých bodoch. Tiež sa však obávam toho, či dokážeme nejakým spôsobom prinútiť užívateľov, aby dodržiavali pravidlá,“ dodal Mezei.