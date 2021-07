Nitrianski poslanci kritizujú kolegov, nezúčastňujú sa na zasadnutiach

Nitra 6. júla (TASR) – Neúčasť niektorých mestských poslancov na rokovaniach nitrianskeho zastupiteľstva spôsobuje problémy pri rozhodovaní o dôležitých veciach. Skonštatoval to poslanec František Hollý, ktorý zároveň vyzval voličov, aby si vo voľbách v roku 2022 dobre premysleli, komu dajú svoj hlas.



Nedostatok poslancov v rokovacej sále vyvolal problém aj na júlovom pokračovaní 30. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, keď sa v 31-člennom zbore nenašlo 19 hlasov na schválenie predloženého materiálu. „Takú nedisciplinovanosť, aká je teraz medzi nami, si nepamätám. Zvlášť teraz, keď sa dá pripojiť online. Niektorí kolegovia si nepokladajú za povinnosť pripojiť sa aspoň na dve hodiny ani vtedy, keď sa rozhoduje o dôležitých veciach. Boli sme svedkami toho, že sme nemohli hlasovať, pretože bolo treba 19 hlasov a bolo nás 18,“ skonštatoval Hollý.



Svojich kolegov, ktorí sa nezúčastňujú pravidelne na celých rokovaniach mestského zastupiteľstva, kritizovali viacerí poslanci už pred niekoľkými mesiacmi. Podľa viacerých sa situácia stále nezlepšila. Niektorí sa preto zamýšľali aj nad tým, či by nebolo efektívnejšie počet členov mestského zastupiteľstva zredukovať. „Je to niečo nenormálne, čo sa tu teraz deje. Už sa teším na voľby na jeseň 2022, že sa to tu na mestskom zastupiteľstve prekope a prídu sem zodpovední ľudia, ktorí sa budú mestských zastupiteľstiev zúčastňovať pravidelne, od začiatku až do konca,“ uviedol Hollý.



Podľa primátora Mareka Hattasa je nutné o možných zmenách v mestskom zastupiteľstve najskôr rokovať. Zároveň zdôraznil, že prípadné zmeny v počte poslancov je treba pripraviť s dostatočným predstihom pred komunálnymi voľbami. „Dochádzka alebo zmena počtu poslancov sú, myslím, veci, ktoré by sa mali prebrať na stretnutiach predsedov poslaneckých klubov. Ak tu chceme spraviť nejakú zmenu, tak je asi najvyšší čas,“ dodal Hattas.