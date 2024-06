Nitrianski poslanci na návrh B. Becíka odvolali M. Holečkovú

Nitra 24. júna (TASR) - Nitrianski krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní odvolali z funkcie podpredsedníčku Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Martinu Holečkovú (KDH), ktorú na post nominoval Demokratický poslanecký klub. Návrh na jej odvolanie dal predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD).



Ten v zdôvodnení svojho návrhu skonštatoval, že sa Holečková funkcii podpredsedu nevenovala tak, ako si to predstavoval. "Potreboval som človeka, ktorý ma dokáže zastúpiť a bude pracovať pre náš kraj. Viackrát som inicioval stretnutie, ale pre vyťaženosť pani Holečkovej k nemu nedošlo. Preto som sa rozhodol konať," uviedol Becík.



Viacerí členovia Demokratického poslaneckého klubu v diskusii skonštatovali, že Holečkovej odvolanie má byť revanšom za májové zasadnutie krajského zastupiteľstva, keď pri rozhodovaní o dotáciách na sociálne služby prišli na rokovanie aj rodičia so zdravotne postihnutými deťmi. Tým hrozilo, že po znížení dotácií prídu o služby, ktoré sú pre nich dôležité. Poslanci napokon financovanie odsúhlasili, predchádzali tomu však emotívne vyjadrenia nahnevaných rodičov, ktorých v ich požiadavkách Holečková i časť poslancov podporili. "Odvolanie podpredsedníčky NSK je pomsta za záchranu, okrem iného, aj detských stacionárov pre autistické deti, ktorým úrad uprostred roka svojvoľne odňal 51 percent dotácií, čo by znamenalo ich takmer okamžité zatvorenie," skonštatovala poslankyňa Monika Kolejáková.



Podľa poslanca Henricha Vargu je odvolanie podpredsedníčky Holečkovej súčasťou reťaze udalostí zameraných proti Demokratickému poslaneckému klubu. "Je to demonštrácia sily a akt pomsty. Začalo sa to odvolaním predsedu Krajskej organizácie cestovného ruchu, keď bola politicky, tvrdo a radikálne zoťatá hlava, nasledovali znásilnené procesy pri výberových konaniach, kde v komisiách náš 16-členný klub nemá žiadnych zástupcov, a vyvrcholilo to odvolaním podpredsedníčky NSK," zdôraznil Varga.



Becík v diskusii zopakoval svoje výhrady k pôsobeniu Holečkovej na poste podpredsedníčky NSK. Podľa jeho slov bola vyťažená inde a nevenovala sa svojim povinnostiam. "Neťahám do komunálnej politiky tú vrcholovú, ale nedalo mi a spýtal som sa klubu pani Holečkovej v Národnej rade SR, čo by na takúto zmenu povedali. A oni neapelovali na to, aby bola súčasťou vedenia NSK," povedal Becík.



Samotná odvolaná podpredsedníčka NSK nepovažuje Becíkove argumenty za pravdivé. "Ja som si povinnosti plnila, i keď predseda NSK svojim podpredsedom veľké kompetencie nedal. Bolo nám povedané, že sa nemáme motať po kraji a máme sedieť v kancelárii. Ja však nie som administratívna pracovníčka. Zastala som sa detí a rodín, ktoré to potrebovali. Ak mám byť odvolaná za to, že som hájila zdravotne znevýhodnených, nevadí mi to. Ja sa ich zastanem vždy," uviedla na záver diskusie Holečková.