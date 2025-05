Nitrianski poslanci neschválili vznik nového volebného obvodu

Nitra 20. mája (TASR) - Počet volebných obvodov v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sa zatiaľ meniť nebude. Krajskí poslanci na svojom májovom rokovaní vrátili na dopracovanie návrh na vytvorenie nového volebného obvodu Šahy.



NSK má aktuálne osem volebných obvodov. Okrem okresov Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce je to aj obvod Štúrovo. Podľa návrhu, ktorým sa Zastupiteľstvo NSK zaoberalo, mal k nim pribudnúť aj nový volebný obvod na juhu Levického okresu. Pôvodne sa mal volať Šahy, podpredseda NSK Tibor Csenger navrhol názov Šahy-Želiezovce.



S vytvorením ďalšieho volebného obvodu nesúhlasili viacerí krajskí poslanci, návrh kritizovali predovšetkým zástupcovia Levického okresu. „Pre mňa je to dosť zásadný materiál a som nepríjemne prekvapený. Neviem o tom, že by prebiehala diskusia o delení volebného obvodu Levice. Zásadne s tým nesúhlasím,“ skonštatoval krajský poslanec a primátor Levíc Ján Krtík.



„Sme tu viacerí poslanci z okresu Levice a nikto z nás nevie o diskusii, ktorá by takémuto návrhu predchádzala, takže by sme o ňom ani nemali hlasovať. Toto nie je normálne. Žiadna diskusia o takomto prerozdelení obvodov v okrese Levice neprebieha,“ doplnila poslankyňa Martina Bajo Holečková.



Krajské zastupiteľstvo napokon o zámere zriadiť nový volebný obvod Šahy na juhu Levického okresu nehlasovalo. Poslanci namiesto toho rozhodli, že sa materiál stiahol z rokovania.