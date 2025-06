Nitrianski poslanci nesúhlasia so zrušením 17. novembra ako dňa voľna

Nitra 11. júna (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre prijali v utorok (10. 6.) na svojom rokovaní uznesenie, ktorým vyjadrujú nesúhlas so zámerom zrušiť deň pracovného pokoja na štátny sviatok 17. novembra - Deň boja za slobodu a demokraciu. Informoval o tom poradca pre komunikáciu na mestskom úrade Henrich Varga.



Ako doplnil, s návrhom na uznesenie prišla mestská poslankyňa Martina Mojtová. „Tento deň je symbolom slobody, demokracie, ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv. Je to deň, keď si pripomíname, že tieto hodnoty neprišli samy od seba, ale boli vydobyté odvahou občanov, často s veľkým osobným rizikom,“ píše sa v prijatom uznesení.



Primátor Nitry Marek Hattas zároveň poďakoval za inšpiráciu mestu Trstená, ktoré prijalo podobné uznesenie ešte minulý týždeň. „Nezabúdajme, nech je akokoľvek zle, láska a pravda vždy zvíťazia nad lžou a nenávisťou,“ dodal primátor Hattas.



Nitrianski mestskí poslanci v prijatom uznesení okrem iného konštatujú, že 17. november je symbolom odvahy a túžby po slobode. „V roku 1989 sa slovenská a česká spoločnosť postavila proti totalite. Pokojne, ale odhodlane a bez násilia. Výsledkom bola Nežná revolúcia a pád komunistického režimu. Zachovanie 17. novembra ako štátneho sviatku nie je otázkou minulosti, ale budúcnosti. Mladé generácie potrebujú vedieť, že sloboda nie je samozrejmosť,“ uvádza sa v uznesení.



Zároveň sa v ňom pripomína, že v čase, keď sa aj v Európe šíria autoritatívne tendencie, si tento deň zachováva svoju aktuálnosť ako výstraha pred návratom nedemokratických režimov. „Aj my, poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre, máme svoj mandát vďaka slobodným voľbám,“ hovorí sa v uznesení.