Nitrianski poslanci schválili zlučovanie škôlok

Nitra 12. februára (TASR) - Nitrianski mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní schválili nový model fungovania materských škôl (MŠ). Ten počíta so zlučovaním 26 mestských škôlok do ôsmich spojených MŠ, ktoré získajú právnu subjektivitu. Mestský úrad zároveň zdôraznil, že sa pri novom fungovaní škôlok žiadna MŠ nezruší.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, spojené škôlky budú tvorené tromi až štyrmi súčasnými MŠ z jednej spádovej oblasti. V súčasnosti sa riadiace činnosti na škôlkach realizujú cez mestský úrad a primátora. Po zmene získajú MŠ právnu subjektivitu a ich štatutármi budú riaditeľky. "Tie budú môcť podpisovať pracovné zmluvy, zabezpečovať si nákup pomôcok a spotrebného materiálu. Aktuálne, z dôvodu objednávaného množstva, podliehajú nákupy verejnému obstarávaniu. Ak sa spojené MŠ stanú právnymi subjektmi, budú obstarávať spotrebný materiál, pomôcky či hračky ako zákazky malého rozsahu," vysvetlila radnica.



Mestskí poslanci návrh radnice odsúhlasili, no s viacerými pozmeňovacími návrhmi. Od magistrátu žiadajú predložiť informatívnu správu, v ktorej sa k novému modelu fungovania škôlok vyjadria výbory mestských častí, jednotlivé rady MŠ a odbor ekonomiky a rozpočtu na mestskom úrade. Ďalší schválený pozmeňovací návrh rieši spôsob rozdeľovania normatívov na jednotlivé MŠ a tiež zabezpečenie zastúpenia dotknutých škôlok v rade spojenej MŠ.



Viacerí mestskí poslanci sa obávali toho, že nové spojené škôlky nemusia byť na začiatku svojho fungovanie schopné vykonávať samostatne všetky činnosti, ktoré pre ne aktuálne zabezpečuje mestský úrad. Preto schválili návrh, na základe ktorého im bude mesto minimálne počas prvého školského roka zabezpečovať personálnu a mzdovú agendu.