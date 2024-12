Nitrianski poslanci vymenovali riaditeľku Divadla Andreja Bagara

Nitra 9. decembra (TASR) - Novou riaditeľkou Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa stane víťazka výberového konania Veronika Moravčíková. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválili jej menovanie od 1. januára 2025 na päťročné funkčné obdobie.



Pred hlasovaním o novej riaditeľke divadla sa objavili podozrenia hercov DAB z ovplyvňovania hlasovania v Zastupiteľstve NSK. Podľa ich vyjadrení začalo bezprostredne po ukončení výberového konania dochádzať k aktivitám, ktoré viedli k ich obave, že krajskí poslanci nepotvrdia hlasovaním víťaznú kandidátku a dočasne poveria riadením doterajšieho riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho.



S výzvou na rešpektovanie rozhodnutia výberovej komisie sa v pondelok pred krajských poslancov postavila riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová, umelecký šéf DAB Peter Oszlík i víťazka výberového konania Veronika Moravčíková. Poslanci ju v následnom hlasovaní do funkcie riaditeľky DAB menovali.



Poslanecký zbor okrem toho na svojom zasadnutí menoval do funkcií riaditeľov aj ďalších víťazov výberových konaní. Ide o riaditeľov 17 zariadení sociálnych služieb a ôsmich riaditeľov ďalších kultúrnych organizácií. Je medzi nimi napríklad Nitrianska galéria, Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a ďalšie inštitúcie.



Ich riaditelia boli odvolaní ešte v júni na základe smernice NSK. Tá určuje, že každému riaditeľovi krajskej organizácie, ktorý bol do funkcie vymenovaný pred 7. novembrom 2019, uplynie funkčné obdobie dňom 31. decembra 2024. "Bol to formálny právny akt," vysvetlil riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.