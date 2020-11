Nitrianski poslanci zatiaľ hazard nezakázali, budú o ňom ešte rokovať

Nitra 19. novembra (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní odložili prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu. Zastupiteľstvo rozhodlo o stiahnutí materiálu a jeho opätovnom dopracovaní. Následne sa poslanci k nemu vrátia na niektorom z budúcich zasadnutí.



Do rozpravy sa okrem poslancov zapojili aj aktivisti, ktorí vlani zozbierali vyše 20.000 hlasov pod petíciu o zákaze hazardu i prevádzkovateľ kasína Róbert Vystavil. Ten poslancov upozornil na riziká zákazu hazardu. „Keď to plošne zakážete, tak čierny hazard nevykynožíte. To sú skúsenosti z iných miest...Všade do mesta prišli kvízomaty, obrovské problémy a absolútne žiadna regulácia. Problémy sa len zväčšia a na okraji miest vzniknú kasína,“ povedal poslancom Vystavil s tým, že hazard nemožno celoplošne zakázať a bude buď legálny alebo nie.



Podľa aktivistu Matúša Libanta dokáže hazard zastaviť iba jeho zákaz, reguláciu považuje za neúčinnú. „To, ako sa nám to podarilo „zregulovať“, vidíme z čísel, ktoré hovoria samé za seba. Počet výherných automatov v Nitre narástol tak, že v roku 2016 ich tu bolo 643, ale v roku 2019 už 820. To je viac ako 25-percentný nárast. Toto nie je regulácia. Vidno, že regulácia nefunguje,“ skonštatoval Libant.



Viacerí poslanci sa v diskusii zamýšľali aj nad tým, že podobne ako hazard pôsobí zhubne na ľudí napríklad aj alkohol či fajčenie. „Prečo dnes neriešime ani alkohol, ani cigarety? Pretože zákon nám momentálne umožňuje regulovať hazard. Žiadna legislatíva mestám a obciam neumožňuje regulovať alkohol alebo predaj cigariet. Riešime to, čo nám zákon dovoľuje a ten umožňuje rozhodnúť poslancom mesta Nitra, ak si budú vážiť predchádzajúcu petíciu tretiny obyvateľov mesta, že zakážu hazard v prevádzkach v meste,“ vysvetlil viceprimátor Daniel Balko.



Časť poslancov prišla aj s návrhom, aby sa znenie VZN o zákaze hazardu zmiernilo a umožnilo prevádzku kasín v hoteloch. Podľa primátora Mareka Hattasa by to nebolo dobré riešenie. „Ak si niekto myslí, že si to v hoteloch ustrážia, tak poviem, čo sa stane. Začnú nám v meste vznikať penzióny a ubytovne sa začnú prerábať na hotely, aby tam mohli mať kasíno. Takže sa tu potom nezbavíme hazardu. Hazard predsa nie je len priamo o výtržníctve a rušení nočného pokoja. To je o ožobračovaní našich obyvateľov a o tom, že to len plodí chudobu,“ skonštatoval primátor.



Mestské zastupiteľstvo nakoniec o novom VZN nehlasovalo. Podľa poslanca Pavla Vargu je potrebné o zákaze hazardu viac diskutovať. Poslanci preto na jeho návrh rozhodli o tom, že znenie nariadenia sa vráti mestskému úradu na dopracovanie. Ak by ho napokon schválili, bude na území mesta platiť zákaz umiestnenia herní a kasín v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. Pre herne bude platiť aj zákaz ich umiestnenia v bytových domoch.