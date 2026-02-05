< sekcia Regióny
Nitriansku knižnicu vlani navštívilo takmer 130.000 čitateľov
Podstatnou činnosťou knižnice boli v predchádzajúcom roku aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia.
Autor TASR
Nitra 5. februára (TASR) - Služby Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre v roku 2025 využilo celkovo 129.791 návštevníkov. Ako knižnica informovala, počet registrovaných čitateľov dosiahol 9670, z nich bolo 4371 detí vo veku do 15 rokov.
Fond knižnice sa v uplynulom roku kúpou rozšíril o 1931 kníh, celkovo knižnica ku koncu roka spravovala 167.762 knižničných jednotiek vrátane beletrie, odbornej literatúry, detských kníh a audiovizuálnych dokumentov. „Verejnosti sme tiež poskytovali noviny a časopisy. Pre nevidiacich a ľudí so zrakovými problémami zasa zvukové knihy, ktoré nám zapožičiava Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vypožičaných bolo 23.692 titulov e-kníh a audiokníh. Celkovo sme v minulom roku vykonali 230.335 výpožičiek,“ uviedla Monika Hozáková z Krajskej knižnice Karola Kmeťka.
Podstatnou činnosťou knižnice boli v predchádzajúcom roku aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. Organizátori ich pre 24.368 návštevníkov pripravili celkovo 1353. „Sústredili sme sa tiež na modernizáciu knižnice. Vytvorili sme nový úsek cudzojazyčnej literatúry a v úseku odbornej literatúry sme vytvorili ďalšie študijné kútiky. Revitalizoval sa úsek literatúry pre deti a mládež a realizovali sa projekty Čítankovo i Moderná komunitná knižnica pre všetkých,“ priblížila Hozáková.
Ako pripomenula, novinkou roku 2025 bolo otvorenie jedného z 50 inteligentných laboratórií SmartLab na Slovensku. „SmartLab sa v priebehu roka ukázal ako významný prínos v oblasti digitálneho a technologického vzdelávania. Návštevníkom umožnil rozvíjať digitálne zručnosti, kreatívne myslenie a technickú gramotnosť prostredníctvom praktických a interaktívnych úloh,“ skonštatovala Hozáková.
Od februára 2026 ponúka knižnica v rámci SmartLabu špeciálne zariadenie Meta Quest 3, pomocou ktorého sa verejnosť môže zoznámiť s virtuálnou realitou. „Umožňuje prechádzať sa po Paríži či Benátkach, preskúmať vesmír alebo sa ponoriť do hlbín oceánu. Virtuálna realita má veľký prínos aj pre znevýhodnených alebo imobilných používateľov. Tí sa vďaka nej môžu zúčastniť na aktivitách, ktoré by inak pre nich neboli dostupné. Virtuálna realita dokáže premeniť knižnicu na miesto objavovania a zážitkového učenia,“ doplnil Hozáková.
Fond knižnice sa v uplynulom roku kúpou rozšíril o 1931 kníh, celkovo knižnica ku koncu roka spravovala 167.762 knižničných jednotiek vrátane beletrie, odbornej literatúry, detských kníh a audiovizuálnych dokumentov. „Verejnosti sme tiež poskytovali noviny a časopisy. Pre nevidiacich a ľudí so zrakovými problémami zasa zvukové knihy, ktoré nám zapožičiava Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vypožičaných bolo 23.692 titulov e-kníh a audiokníh. Celkovo sme v minulom roku vykonali 230.335 výpožičiek,“ uviedla Monika Hozáková z Krajskej knižnice Karola Kmeťka.
Podstatnou činnosťou knižnice boli v predchádzajúcom roku aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. Organizátori ich pre 24.368 návštevníkov pripravili celkovo 1353. „Sústredili sme sa tiež na modernizáciu knižnice. Vytvorili sme nový úsek cudzojazyčnej literatúry a v úseku odbornej literatúry sme vytvorili ďalšie študijné kútiky. Revitalizoval sa úsek literatúry pre deti a mládež a realizovali sa projekty Čítankovo i Moderná komunitná knižnica pre všetkých,“ priblížila Hozáková.
Ako pripomenula, novinkou roku 2025 bolo otvorenie jedného z 50 inteligentných laboratórií SmartLab na Slovensku. „SmartLab sa v priebehu roka ukázal ako významný prínos v oblasti digitálneho a technologického vzdelávania. Návštevníkom umožnil rozvíjať digitálne zručnosti, kreatívne myslenie a technickú gramotnosť prostredníctvom praktických a interaktívnych úloh,“ skonštatovala Hozáková.
Od februára 2026 ponúka knižnica v rámci SmartLabu špeciálne zariadenie Meta Quest 3, pomocou ktorého sa verejnosť môže zoznámiť s virtuálnou realitou. „Umožňuje prechádzať sa po Paríži či Benátkach, preskúmať vesmír alebo sa ponoriť do hlbín oceánu. Virtuálna realita má veľký prínos aj pre znevýhodnených alebo imobilných používateľov. Tí sa vďaka nej môžu zúčastniť na aktivitách, ktoré by inak pre nich neboli dostupné. Virtuálna realita dokáže premeniť knižnicu na miesto objavovania a zážitkového učenia,“ doplnil Hozáková.