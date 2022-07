Medzinárodný hudobný rómsky festival má ambíciu priblížiť sa Pohode

Nitra 21. júla (TASR) – Hudobné, spevácke a tanečné vystúpenia domácich a zahraničných účinkujúcich ponúkne medzinárodný hudobný rómsky festival Amaro Fest – open air gipsy festival. Šiesty ročník sa uskutoční na výstavisku agrokomplexu v Nitre od 23. do 24. júla, informovali organizátori podujatia.



Festival bude rozdelený do hudobnej, tanečnej, talentovej, umeleckej, diskusnej, zábavnej, oddychovej a gastro zóny. Sprievodným programom budú rôzne besedy a diskusie o zaujímavých témach pre mladých Rómov i Nerómov, rozhovory s úspešnými rómskymi osobnosťami, prezentácie rómskeho umenia, výstavy rómskych galérií.



Pridanou hodnotou v porovnaní s inými rómskymi festivalmi na Slovensku je jeho charitatívny rozmer, upozornili organizátori. Koncept festivalu chcú nastaviť tak, aby sa rómsky festival priblížil formátom podobným festivalu Pohoda. V budúcnosti plánujú vybudovať stanové mestečko, kde by vedeli návštevníci festivalu prenocovať v stanoch priamo v areáli výstaviska.



Medzinárodný hudobný rómsky festival Amaro Fest – open air gipsy festival vznikol v roku 2017 s cieľom prezentovať rómsku kultúru. Organizátorom podujatia je občianske združenie OZ Rómska Umelecká Agentúra. Festival sa konal každoročne v letných mesiacoch v amfiteátri pod Zoborom v Nitre, od tohto roku sa sťahuje do nových väčších priestorov na nitrianskom výstavisku, kde bude mať k dispozícii plochu 10.000 štvorcových metrov.