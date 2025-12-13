< sekcia Regióny
Nitriansky biskup Judák požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny
Aktuálny ročník Dobrej noviny je 31. ročníkom koledovania.
Autor TASR
Nitra 13. decembra (TASR) - Zhruba tristo detí z farností Nitrianskej diecézy sa zišlo v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Nitriansky biskup Viliam Judák po svätej omši požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny. Tí budú počas Vianoc koledovať po domácnostiach v celej diecéze, povedal biskup.
Aktuálny ročník Dobrej noviny je 31. ročníkom koledovania. Tohtoročné motto Od srdca k srdcu kladie dôraz na Božiu lásku, ktorá je zdrojom všetkého dobra a ktorá dáva život, informoval riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Vyzbierané finančné prostriedky poputujú do Etiópie, kde podporia zdravotnícke zariadenie v Alitene na severe krajiny. Nachádza sa v regióne Tigraj, ktorý bol poznačený vojnovým konfliktom a suchom. Pod vedením Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, vincentiek, poskytuje toto zariadenie zdravotnú starostlivosť, výživový program a základné služby tisíckam ľudí, najmä tehotným ženám, deťom a zraniteľným rodinám.
Okrem ťažiskového projektu v Alitene podporí Dobrá novina viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov v chudobných oblastiach Etiópie, Kene, Ugandy a Južného Sudánu. Zamerané sú na zabezpečenie základných životných potrieb, ako napríklad prístup k pitnej vode, obžive či vzdelávaniu pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva.
Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina sa na Slovensku po prvý raz uskutočnilo pred Vianocami v roku 1995. Odvtedy sa vydávajú vo vianočnom období skupinky detí a mladých ľudí ohlasovať zvesť o narodení Ježiša Krista v mestách a dedinách na celom Slovensku.
Aktuálny ročník Dobrej noviny je 31. ročníkom koledovania. Tohtoročné motto Od srdca k srdcu kladie dôraz na Božiu lásku, ktorá je zdrojom všetkého dobra a ktorá dáva život, informoval riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Vyzbierané finančné prostriedky poputujú do Etiópie, kde podporia zdravotnícke zariadenie v Alitene na severe krajiny. Nachádza sa v regióne Tigraj, ktorý bol poznačený vojnovým konfliktom a suchom. Pod vedením Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, vincentiek, poskytuje toto zariadenie zdravotnú starostlivosť, výživový program a základné služby tisíckam ľudí, najmä tehotným ženám, deťom a zraniteľným rodinám.
Okrem ťažiskového projektu v Alitene podporí Dobrá novina viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov v chudobných oblastiach Etiópie, Kene, Ugandy a Južného Sudánu. Zamerané sú na zabezpečenie základných životných potrieb, ako napríklad prístup k pitnej vode, obžive či vzdelávaniu pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva.
Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina sa na Slovensku po prvý raz uskutočnilo pred Vianocami v roku 1995. Odvtedy sa vydávajú vo vianočnom období skupinky detí a mladých ľudí ohlasovať zvesť o narodení Ježiša Krista v mestách a dedinách na celom Slovensku.