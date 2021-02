Nitriansky biskup sa v otvorenom liste poďakoval zdravotníkom

Nitra 10. februára (TASR) – Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák sa v otvorenom liste poďakoval zdravotníkom za ich službu chorým počas pandémie ochorenia COVID-19. Svoju vďaku a obdiv adresoval lekárkam, lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom, záchranárom, sociálnym i ďalším pracovníkom a dobrovoľníkom.



Biskup svoju vďaku adresoval nielen ľuďom v prvej línii, ale aj ich rodinným príslušníkom. „Nikto z nás si nevie predstaviť, koľkokrát ste s pocitom zodpovednosti vždy znova a znova opúšťali svojich najbližších, aby ste slúžili iným, verní slovám známej Hippokratovej prísahy. Aj preto chcem poďakovať nielen vám, ale aj vašim rodinám. Táto obeta vašich najbližších je pred svetom ukrytá, no bez nej by ani vaša obetavá služba nebola možná,“ zdôraznil Judák v liste.



Zároveň zdravotníkom pripomenul, že na ich prácu sa mnohí pozerajú s dôverou, úctou a vďačnosťou. „Za všetkých svedčí vyznanie jednej rehoľnej sestry, ktorá sa ocitla práve v takejto situácii, pripútaná na nemocničnom lôžku. Hovorí, že to bola pre ňu veľmi silná skúsenosť, ani nie tak jej ochorenie ako to, že mohla zblízka vidieť zápas zdravotníkov,“ uviedol nitriansky biskup.