Nitriansky hrad ponúka adventné prehliadky

Nitra 15. decembra (TASR) – Návštevníci Nitrianskeho hradu si aj v čase pandémie ochorenia COVID-19 môžu vychutnať adventnú náladu. Nezisková organizácia Castellum pre nich pripravuje aj za sprísnených hygienických opatrení predvianočný program.



Verejnosť môže navštíviť expozície Diecézneho múzea, vnútorný areál hradu i katedrálny chrám. „Ak to situácia bude umožňovať, tak si návštevníci budú môcť zakúpiť cez okienko vo Vazulke na hornom nádvorí balené vianočné špeciality i suveníry. Tohtoročný advent na Nitrianskom hrade je v porovnaní s minulosťou iný. Aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia naše plány výrazne ovplyvnili,“ uviedli organizátori.



Ako doplnili, na adventné prehliadky so sprievodcom sa musia záujemcovia nahlásiť aspoň dva dni vopred. Konajú sa každých 30 minút pre maximálne päť osôb, či jednu rodinu. „Napriek všetkému platí pozvanie pre všetkých ľudí dobre vôle na návštevu Nitrianskeho hradu v tomto čase prípravy na vianočné sviatky. Vyzdobený areál hradu so svojou historickou atmosférou je určite vhodným priestorom na prechádzku, výhľady na mesto, či tiché prežívanie adventnej atmosféry,“ pripomína Castellum.



Nitrianske biskupstvo zároveň veriacich pozýva do Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, kde sú im každý deň v podvečer k dispozícii kňazi. „Je vytvorená možnosť pristúpenia k sviatosti pokánia, či možnosť individuálnych duchovných rozhovorov. A to všetko v tichej duchovnej atmosfére starobylého hradu, kde nepreniká hluk nákupného chaosu,“ pozýva biskupstvo.