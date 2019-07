Nitriansky hradný kopec je podľa radnice bezpečný, ďalší zosuv nehrozí

K erózii došlo ešte cez zimu na konci Samovej ulici, odkiaľ sa pôda zosunula smerom na Podzámsku ulicu.

Nitra 1. júla (TASR) – Kopec pod Nitrianskym hradom, na ktorom došlo ešte vo februári k zosuvu pôdy, je už bezpečný. Uviedol to hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek po pracovnom stretnutí odborníkov na mestskom úrade.



K erózii došlo ešte cez zimu na konci Samovej ulici, odkiaľ sa pôda zosunula smerom na Podzámsku ulicu. Na úseku, ktorý pred časom spadol a zavalil dvory domov v podhradí, urobili hydrogeologický a geologický prieskum. Prieskumy sondovali ďalšie možné nebezpečenstvo. „Zistilo sa, že labilná bola len povrchová časť tvorená sutinou. Aby sa neopakovala kritická situácia, postavil sa stabilizačný múr, ktorý je definitívnym riešením a zabráni ďalším zosunom,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko. Staré vodovodné rozvody, z ktorých sa vylievala voda a ktoré prispeli k zosunu hradného kopca, mesto odstránilo.



Na budovách, ktoré patria Nitrianskemu biskupstvu a krajskému pamiatkovému úradu, sa zistili viaceré praskliny. Podľa Balka však ešte nie je isté, či súvisia so zosuvom svahu, alebo sú dôsledkom nekvalitnej rekonštrukcie objektov. „Obe inštitúcie si preto dajú spraviť statický prieskum. Jeho výsledky budú známe najskôr začiatkom budúceho roka. Ak sa ukáže, že na vine je stále zosúvajúci sa svah, bude nutný jeho hĺbkový prieskum špeciálnymi sondami. Ten vyjde na 100.000 eur a náklady by sa rozdelili medzi všetkých, ktorých sa zosuv týka, teda medzi mesto, biskupstvo aj pamiatkarov,“ dodal Holúbek.