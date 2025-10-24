< sekcia Regióny
Nitriansky kraj zmodernizoval takmer 300 kilometrov ciest
Prioritou opráv bola výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev.
Autor TASR
Nitra 24. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra ukončil práce na cestách druhej a tretej triedy v rámci programu Zvýšenie bezpečnosti. Modernizáciou prešlo 11 úsekov v šiestich okresoch kraja. Celková investícia dosiahla 2,8 milióna eur z rozpočtu NSK, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Prioritou opráv bola výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev. „Na jednotlivých úsekoch sme tiež vyčistili a opravili cestné priepusty i priekopy, dosypali krajnice, vymenili stĺpiky či zvodidlá. Zrekonštruovali sme a namaľovali aj rímsy a zábradlia,“ povedal riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič.
NSK spravuje takmer 500 kilometrov ciest druhej triedy a viac ako 1500 kilometrov ciest tretej triedy. Za tri roky zmodernizoval doteraz zhruba 300 kilometrov ciest.
