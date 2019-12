Nitriansky kraj bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 277 miliónov eur

Nitra 9. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vyše 277 miliónov eur. V pondelok o tom rozhodlo Zastupiteľstvo NSK.



Do krajského rozpočtu pritečie najviac financií z príjmov fyzických osôb, podľa očakávaní NSK to v roku 2020 bude takmer 130 miliónov eur. V rámci nedaňových príjmov príde do krajskej pokladnice takmer 18 miliónov eur, z grantov a transferov viac ako 67 miliónov eur, z kapitálových príjmov takmer 38 miliónov eur a z finančných operácií 24 miliónov eur.



Najviac výdavkov v hodnote vyše 108 miliónov eur dá NSK ma vzdelávanie. Druhé v poradí, s výdavkami na úrovni viac ako 55,6 milióna eur, nasledujú sociálne služby a na treťom mieste sú výdavky na komunikácie II. a III. triedy vo výške 46,5 milióna eur. Splácanie istiny úveru bude stáť NSK na budúci rok takmer 2,5 milióna eur. Pri koncipovaní rozpočtu kraja sa počítalo s hospodárskym rastom, ktorý by časom mohol prejsť do postupného útlmu. Prímy NSK v roku 2020 by mali byť vyššie ako v tomto roku. „Ak sa podarí naplniť všetky tieto parametre, tak rozpočet skončí na čísle 277 miliónov eur, na porovnanie, v tomto roku bol rozpočet dimenzovaný na 251 miliónov eur,“ uviedol predseda NSK Milan Belica.



Podľa jeho slov sa dá očakávať, že rast ekonomiky už dosiahol svoj vrchol. Kraj sa preto už začal pripravovať na postupné znižovanie výnosov z daní z príjmov fyzických osôb, ktoré tvoria najvyššiu položku v príjmoch samospráv. V roku 2021 už bude musieť NSK podľa Belicu šetriť a hľadať v rozpočte rezervy. „Bude treba vážne pouvažovať nad všeobecne záväznými nariadeniami o podpore kultúry či športových podujatí. Nie že by sme tieto oblasti podceňovali, ale tam sme už s podporou išli skutočne na nadštandardnú výšku,“ myslí si Belica.



Ako doplnil, kraj by rozhodne nemal plánovať žiadne škrty napríklad v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania alebo rekonštrukcie cestnej siete. „To sú priority, ktoré definujú úspešnosť kraja. To by som bol naozaj nerád, keby sme siahli na peniaze, ktoré budú určené na tieto kľúčové prvky rozpočtu,“ dodal Belica.



Podľa krajských poslancov je ekonomika NSK vo veľmi dobrej kondícii, vďaka čomu sa dokážu zvládnuť aj prípadné budúce výkyvy v príjmoch. „Len vďaka zákonu o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane sme v príjmovej časti prišli o šesť miliónov eur. Výpadok z príjmov nám môže hroziť aj pre alarmujúci demografický vývoj so zvyšujúcim sa počtom seniorov a pomerne vysokým počtom stredoškolákov. Vďaka dobrej finančnej kondícii sme však pripravení čeliť aj týmto výzvam,“ uviedol mestský poslanec Iván Farkas.



„Hospodárstvo kraja je zdravé, o čom svedčí aj najnižšia úverová zaťaženosť NSK spomedzi všetkých krajov. Zadlženosť na jedného obyvateľa NSK je 25 eur. To je suma, ktorú by určite chceli mať aj v ostatných vyšších územných celkoch,“ dodal podpredseda NSK Marián Kéry.