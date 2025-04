Nitriansky kraj bude v rámci optimalizácie spájať stredné školy

Nitra 2. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zoptimalizuje sieť svojich stredných škôl. Materiál na svojom marcovom rokovaní schválili krajskí poslanci.



Proces sa bude týkať 14 stredných odborných škôl a gymnázií, z ktorých sa k 1. septembru 2025 stane po vzájomnom zlučovaní sedem. Gymnázium Juraja Szondyho v Šahách prejde spod NSK do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy.



Optimalizácia sa týka škôl v Šahách, Kravanoch nad Dunajom, Hurbanove, Leviciach, Topoľčanoch, Zlatých Moravciach, Štúrove a v Želiezovciach. „Treba povedať, že nejdeme zrušiť ani jednu strednú školu. V rámci ekonomických opatrení iba spájame viaceré školy pod jednu strechu. Nie je to jednoduchý proces, nikomu to nebolo príjemné,“ zdôraznil predseda NSK Branislav Becík.



NSK optimalizáciou siete stredných škôl reagoval na výzvu ministerstva školstva. „To apeluje na samosprávne kraje, že stredné školstvo sa v súčasnosti nachádza v neúnosnom stave s umelo udržiavanými, predimenzovanými a neefektívnymi kapacitami,“ uviedol Úrad NSK. Ako doplnil, ďalšími dôvodmi bolo zachovanie finančného zdravia škôl, z ktorých mnohé majú rozpočty stanovené iba na prežitie a nemajú prostriedky na modernizáciu. „Pokles počtu žiakov školy má za následok znižovanie objemu pridelených normatívnych finančných prostriedkov z ministerstva školstva a z toho vyplývajúcu ekonomickú neudržateľnosť prevádzkových nákladov,“ pripomenul Úrad NSK



Zámerom optimalizácie je aj lepšie využívanie kapacity školských budov. „Kraj ako zriaďovateľ dokáže lepšie investovať do jednej budovy ako dvoch,“ skonštatoval Úrad NSK. „Tento materiál máme z troch dôvodov. Je to demografia, konkurencia iných zriaďovateľov a ich škôl a rozšírenie ponuky vzdelávacích programov. S týmto všetkým sa musia naše školy vysporiadať. Výsledok je ten, že musíme prijímať rozhodnutia. Možnosti sú dve. Školy rušiť alebo ich spojiť. Domnievam sa, že zodpovednejšie je školy spájať,“ skonštatoval krajský poslanec Ján Krtík.



Podľa Úradu NSK je dôležité, že sa aj po optimalizácii siete stredných škôl zachová kontinuita vzdelávania. „Žiaci doštudujú v nimi zvolených vzdelávacích odboroch a pod názvom školy, na ktorej začali študovať. Ak žiak študuje na gymnáziu, tak aj po jeho spojení so strednou odbornou školou, bude mať na vysvedčení napísané gymnázium a žiak odbornej školy bude mať na vysvedčení uvedenú svoju strednú odbornú školu,“ vysvetlil úrad.



Ako dodal, odbor školstva, mládeže a športu jednotlivé návrhy optimalizácie prediskutoval aj s radami dotknutých škôl. „Voči jednotlivým návrhom optimalizácií a spájaniu škôl neboli námietky, výhrady sa vyskytli v radách škôl, ktoré sa majú presťahovať do inej budovy. Prítomným členom rád škôl a riaditeľom bolo vysvetlené, že pôjde o dlhodobý proces. K 1. septembru 2025 dôjde k administratívnemu spojeniu škôl. Následné sťahovanie teoretického a praktického vyučovania sa bude realizovať postupne,“ doplnil Úrad NSK.