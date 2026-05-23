Nitriansky kraj chce dokončiť opravy ciest druhej triedy
Autor TASR
Nitra 23. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce v tomto roku ukončiť rekonštrukcie ciest II. triedy. Uviedol to predseda NSK Branislav Becík.
Ako pripomenul, kraj aktuálne ukončuje opravu cesty II/524 medzi obcou Drženice a hranicou Banskobystrického kraja. „Na budúci mesiac by sme chceli prejsť na ďalší, najdlhší úsek, ktorý ešte nie je spravený. Je to komunikácia Dolný Ohaj - Hurbanovo v dĺžke 22 kilometrov. Týmto spôsobom budeme mať cesty druhej triedy v rámci NSK hotové, na komplet,“ povedal Becík.
Kraj chce v nasledujúcom období postupne zrekonštruovať aj cesty III. triedy. „Plynule už na tieto opravy prechádzame. Chceme začať intenzívnejšie realizovať opravy aj týchto komunikácií. V ďalšom období by sme chceli zrekonštruovať až 500 kilometrov týchto ciest,“ zdôraznil Becík.
Pokrok pri opravách ciest vo vlastníctve NSK ocenil aj krajský poslanec Iván Farkas. Ako pripomenul, kraj spravuje približne 2100 kilometrov komunikácií druhej a tretej triedy. „Približne pred desiatimi rokmi sme vypočítali, že ak sa tempo ich opráv nezrýchli, budeme ich rekonštruovať ďalších 154 rokov. Dnes, po desiatich rokoch je zhruba 80 percent všetkých krajských ciest zrekonštruovaných. Ten horizont 154 rokov sa nám teda podarilo podstatne skrátiť,“ doplnil Farkas.
