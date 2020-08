Nitriansky kraj využije financie z EÚ hlavne na rozvoj cestnej siete

Nitra 27. augusta (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa musí dobre pripraviť, aby v nasledujúcom období dokázal čo najlepšie čerpať zdroje z Európskej únie. Skonštatoval to predseda NSK Milan Belica, podľa ktorého sa kraj plánuje zamerať predovšetkým na rozvoj cestnej infraštruktúry.



Ako pripomenul, už dnes je 70 až 80 percent veľkých investícií v regióne financovaných práve z európskych peňazí. „A v nasledujúcom období ich bude relatívne dosť. Aby sme zvýšili našu absorpčnú schopnosť, musíme mať pripravené kvalitné projekty pre cestnú infraštruktúru. Je to najužitočnejšia vec, ktorá aj do budúcnosti podporí ekonomiku. To nie sú prejedené, ale rozumne investované peniaze, ktoré budú aj do budúcnosti generovať príjmy,“ skonštatoval Belica.



Podľa jeho slov môžu peniaze z európskych fondov pomôcť aj pri vykrývaní strát a naštartovaní ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. „Pokiaľ je ekonomika v takom stave, že máme pokles deväť až 12 percent a dotkne sa to hlavne daní z príjmu fyzických osôb, tak ten výpadok je tam evidentný. Dá sa nahradiť tým, že máme nejaké rezervy a budeme šetriť, ale treba mať na mysli aj to, že Brusel reálne uvoľní sľúbené prostriedky a na to treba byť pripravený,“ dodal Belica.